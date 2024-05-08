"Челси" договорился с Эстевао Виллианом

"Челси" достиг устной договоренности с вингером "Палмейраса" Эстевао Виллианом.

"Челси" еще предстоит перенести достигнутые договоренности на бумагу, а также согласовать компенсацию с "Палмейрасом", однако теперь "синие" могут считаться явным фаворитом в борьбе за 17-летнего бразильца, которым также интересовались "Арсенал", "Барселона" и "Реал".



Журналист Фабрицио Романо ожидает, что "Челси" заплатит за Эстевао 32 миллиона евро (27.5 млн. фунтов), а еще 25 млн. евро (21.5 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.



Эстевао по прозвищу "Мессиньо" только в прошлом сезоне дебютировал за "Палмейрас" и к настоящему моменту сыграл лишь 16 матчей на взрослом уровне.



Ожидается, что Эстевао задержится в "Палмейрасе" до своего 18-летия и к "Челси" присоединится уже летом 2025, если сделка будет заключена.