Клопп доволен количеством выигранных с "Ливерпулем" трофеев

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его "абсолютно устраивает" количество выигранных трофеев с "красными".

Клопп прощается с "Ливерпулем" после матча против "Вулверхэмптона" в воскресенье, покидая мерсисайдский клуб с одним титулом Премьер-Лиги и одним трофеем Лиги Чемпионов.



За свои девять лет на "Энфилде" Клопп также выиграл Кубок Англии, два Кубка Лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



Это может показаться не самой большой отдачей от той великолепной команды, которой "Ливерпуль" был на своем пике с 2018 по 2020 год, однако Клопп не чувствует, что потратил время впустую.



"Впустую потратили время? Думаю, это было абсолютно обратное. Мы использовали абсолютно все, старались изо всех сил, а также старались наслаждаться, насколько это возможно".



"Меня абсолютно устраивает тот успех, которого мы добились. Я знаю, что мы могли выиграть больше, но мне не изменить этого. Мы также могли выиграть меньше, это тоже было возможно".



"То был не самый приятный опыт, когда нам не хватило очка для чемпионства (в 2018 году), но этот опыт показывает, что ты действительно хорош".



"Разумеется, этого не будет в учебниках истории, этих почти побед, но такова жизнь".



"На это невозможно смотреть по-другому, когда ты был частью этого. Я не могу сделать ничего по-другому в этих моментах", — цитирует Клоппа Evening Standard.