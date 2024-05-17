Клопп: "Мне не нравится Мэддисон"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему не нравится полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон.

Основным конкурентом "Ливерпуля" в эру Клоппа был "Манчестер Сити", и особенно упорной их борьба получилась в сезоне 2018/19, когда "красные" финишировали с 97 очками — на одно меньше, чем у "горожан".



Одним из ключевых матчей концовки того сезона стала победа "Сити" над "Лестером" со счетом 1:0, когда единственный гол великолепным дальним ударом забил Венсан Компани. А именно Мэддисон, тогда выступавший за "лис", не смог этому помешать, разочаровав Клоппа.



"В момент, когда Венсан Компани приложился по мячу, я был действительно рад, что у меня не случился инсульт. Так это ощущалось".



"Я прекрасно помню, как лежал на диване, смотрел и думал: "Мэддисон, заблокируй его, закрой его".



"С тех пор мне не нравится Мэддисон. Я был зол на Брендана (Роджерса), потому что он должен был заменить его — Мэддисон устал".



"Лестер" действительно хорошо сыграл первый тайм, после чего они пропустили".



"Это просто личное — у меня нет проблем с ним, но когда я вижу его... Мы как раз недавно виделись", — сообщил Клопп Redmen TV.