Клопп: "Мне не нравится Мэддисон"

Джеймс Мэддисон Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему не нравится полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон.

Основным конкурентом "Ливерпуля" в эру Клоппа был "Манчестер Сити", и особенно упорной их борьба получилась в сезоне 2018/19, когда "красные" финишировали с 97 очками — на одно меньше, чем у "горожан".

Одним из ключевых матчей концовки того сезона стала победа "Сити" над "Лестером" со счетом 1:0, когда единственный гол великолепным дальним ударом забил Венсан Компани. А именно Мэддисон, тогда выступавший за "лис", не смог этому помешать, разочаровав Клоппа.

"В момент, когда Венсан Компани приложился по мячу, я был действительно рад, что у меня не случился инсульт. Так это ощущалось".

"Я прекрасно помню, как лежал на диване, смотрел и думал: "Мэддисон, заблокируй его, закрой его".

"С тех пор мне не нравится Мэддисон. Я был зол на Брендана (Роджерса), потому что он должен был заменить его — Мэддисон устал".

"Лестер" действительно хорошо сыграл первый тайм, после чего они пропустили".

"Это просто личное — у меня нет проблем с ним, но когда я вижу его... Мы как раз недавно виделись", — сообщил Клопп Redmen TV.


Метки Клопп, Лестер, Ливерпуль, Мэддисон, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1385

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  1. b84 17.05.2024 19:53 # b84
    что я только что прочитал?

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  2. electric 17.05.2024 19:17 # electric
    КНЯЗЬ!!!
    Согласен

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  3. skydreams 17.05.2024 19:13 # skydreams
    И в заключительном туре мне как раз предстоит его увидеть", — сообщил Клопп Redmen TV.

    Источник: http://fapl.ru/posts/107668/#reply

    чот я не понял

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  4. ilovemanutd 17.05.2024 19:02 # ilovemanutd
    Да многих он бесит со своей постиронией

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