Клопп: "Мне не нравится Мэддисон"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему не нравится полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон.
Основным конкурентом "Ливерпуля" в эру Клоппа был "Манчестер Сити", и особенно упорной их борьба получилась в сезоне 2018/19, когда "красные" финишировали с 97 очками — на одно меньше, чем у "горожан".
Одним из ключевых матчей концовки того сезона стала победа "Сити" над "Лестером" со счетом 1:0, когда единственный гол великолепным дальним ударом забил Венсан Компани. А именно Мэддисон, тогда выступавший за "лис", не смог этому помешать, разочаровав Клоппа.
"В момент, когда Венсан Компани приложился по мячу, я был действительно рад, что у меня не случился инсульт. Так это ощущалось".
"Я прекрасно помню, как лежал на диване, смотрел и думал: "Мэддисон, заблокируй его, закрой его".
"С тех пор мне не нравится Мэддисон. Я был зол на Брендана (Роджерса), потому что он должен был заменить его — Мэддисон устал".
"Лестер" действительно хорошо сыграл первый тайм, после чего они пропустили".
"Это просто личное — у меня нет проблем с ним, но когда я вижу его... Мы как раз недавно виделись", — сообщил Клопп Redmen TV.
17.05.2024 19:00
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что я только что прочитал?
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КНЯЗЬ!!!
Согласен
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И в заключительном туре мне как раз предстоит его увидеть", — сообщил Клопп Redmen TV.
Источник: http://fapl.ru/posts/107668/#reply
чот я не понял
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Да многих он бесит со своей постиронией
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