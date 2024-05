Светская хроника за пятницу

Три европейских гранда сражаются за Мейсона Гринвуда. "Арсенал" не собирается переплачивать за Бруно Гимараэса. Матчей Премьер-Лиги за рубежом не будет. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Нападающий "Хетафе" Мейсон Гринвуд, принадлежащий "Манчестер Юнайтед", находится в эпицентре битвы "Ювентуса", "Наполи" и "Атлетико". (Daily Star)



"Юнайтед" готовится сделать предложение о покупке защитника "Лилля" Лени Йоро, оцениваемого в 50 миллионов фунтов. (Givemesport)



"Юнайтед" пообещал представителям Рональда Араухо сделать предложение о покупке защитника "Барселоны". (TEAMtalk)



"Юнайтед" сказал искать новый клуб своим ветеранам Тому Хитону и Джонни Эвансу. (Football Insider)



"Арсенал" не готов выплатить отступные в 100 млн. фунтов за полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса. (Ben Jacobs)



Полузащитник "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо, который сейчас выступает за катарский "Аль-Духаиль" на правах аренды, может вернуться в "Васко да Гаму". (TNT Sports Brasil)



"Вилла" хочет заполучить полузащитника "Вильярреала" Алекса Баэну, но "Тоттенхэм" тоже имеет виды на 22-летнего испанца. (Marca)



"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику "Эвертона" Амаду Онана. (Bild)



"Ливерпуль" готовится принять решение насчет нападающего Мохамеда Салаха, у которого остается год по контракту и к которому существует интерес из Саудовской Аравии. (Football Insider)



"Тоттенхэм" сделал запрос насчет нападающего "Фейеноорда" Сантьяго Хименеса. (Givemesport)



"Сандерленд" установил цену в 12 млн. фунтов за 18-летнего полузащитника Джоба Беллингема, которого хочет заполучить дортмундская "Боруссия". (Football Insider)



Другое



Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино обладает поддержкой ключевых руководителей клуба, но решение о его будущем пока не принято. (The Guardain)



Главный тренер "Баварии" Томас Тухель опасается, что "Юнайтед" не предложит ему работу, даже в случае расставания с Эриком Тен Хагом. (ESPN)



Британское правительство запретит клубам Премьер-Лиги играть матчи английского первенства за рубежом. (The Sun)



Защитник "Лидса" Чарли Крессуэлл угодил в автомобильную аварию перед ответным полуфинальным матчем плей-офф Чемпионшипа против "Норвича", что не помешало ему попасть в заявку своей команды. (talkSPORT)



Из-за снятия очков в этом сезоне "Эвертон" недосчитается 12 млн. фунтов в качестве призовых. (Football Insider)



Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе и нападающий "Челси" Кристофер Нкунку не попали в предварительную заявку сборной Франции на Евро-2024 — в отличие от Нголо Канте. (Evening Standard)



Вингер "Челси" Коул Палмер поставил на заставку своего телефона награду, вручаемую Игроку Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов. (The Sun)



Нападающий "Баварии" Харри Кейн назвал своего партнера по сборной Англии Джордана Хендерсона самым недооцененным игроком, которого он когда-либо видел. (Liverpool Echo)