Клопп: "Я бы проголосовал за отказ от VAR"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он проголосовал бы за отказ от системы VAR в Премьер-Лиге.
Согласно слухам, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" будут среди клубов, которые в июне собираются проголосовать за то, чтобы оставить VAR в Премьер-Лиге.
Однако Клопп, покидающий "Ливерпуль" в конце сезона, имеет собственное мнение на этот счет. Поскольку набрать новых людей в судейский корпус не представляется возможным, Юрген убрал бы VAR из Премьер-Лиги.
"Я не думаю, что они голосуют против VAR. Думаю, они голосуют против того, как VAR используется, потому что с этим определенно нет порядка. Учитывая то, как она используется, я бы проголосовал против, потому что эти люди не в состоянии использовать ее должным образом".
"Я не думаю, что проблема в VAR. Проблема в том, как они ее используют. Разумеется, людей поменять нельзя, это ясно, поэтому я бы проголосовал за отказ от VAR", — цитирует Клоппа The Guardian.
17.05.2024 15:00
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