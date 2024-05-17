"Лидс" вышел в финал плей-офф Чемпионшипа
Разгромив "Норвич" со счетом 4:0, "Лидс" вышел в финал плей-офф Чемпионшипа на "Уэмбли".
Регулярный сезон Чемпионшипа "Лидс" завершил только на третьем месте, уступив прямые путевки в Премьер-Лигу "Лестеру" и "Ипсвичу".
Однако теперь "Лидс" находится всего в одном шаге от возвращения в высший дивизион, откуда "белые" вылетели по итогам прошлого сезона.
"Лидс" завершил без голов первую полуфинальную встречу с "Норвичем", но в доминирующей манере переиграл "канареек" в ответной благодаря голам Илии Груева, Йоэла Пиру, Жоржиньо Рюттера и Крисенсио Саммервилла.
Таким образом, выиграв полуфинальное противостояние с "Норвичем" с общим счетом 4:0, команда Даниэля Фарке вышла в финал, где 26 мая сыграет против "Вест Бромвича" и "Саутгемптона".
17.05.2024 00:00
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