Разгромив "Норвич" со счетом 4:0, "Лидс" вышел в финал плей-офф Чемпионшипа на "Уэмбли".

Регулярный сезон Чемпионшипа "Лидс" завершил только на третьем месте, уступив прямые путевки в Премьер-Лигу "Лестеру" и "Ипсвичу".



Однако теперь "Лидс" находится всего в одном шаге от возвращения в высший дивизион, откуда "белые" вылетели по итогам прошлого сезона.



"Лидс" завершил без голов первую полуфинальную встречу с "Норвичем", но в доминирующей манере переиграл "канареек" в ответной благодаря голам Илии Груева, Йоэла Пиру, Жоржиньо Рюттера и Крисенсио Саммервилла.



Таким образом, выиграв полуфинальное противостояние с "Норвичем" с общим счетом 4:0, команда Даниэля Фарке вышла в финал, где 26 мая сыграет против "Вест Бромвича" и "Саутгемптона".