Игроки МЮ отказываются пасовать на Хейлунда

Ряд игроков "Манчестер Юнайтед" сомневаются в Расмусе Хейлунде и отказываются пасовать на датского нападающего в матчах.

Когда прошлым летом "Юнайтед" не смог заполучить Харри Кейна, главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг настоял на покупке Хейлунда у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов.



21-летний Хейлунд пользуется безусловным доверием Тен Хага, но никак не своих партнеров по команде, забив лишь один гол в 10 матчах с момента возвращения после травмы в марте.



Как утверждает Manchester Evening News, партнеры по "Юнайтед" ищут "альтернативные варианты в дальней трети поля" из-за того, насколько слабо играет на острие Хейлунд. Особенно это ощущается в последние недели.



Например, в проигранном "Арсеналу" матче в минувшее воскресенье (0:1) Хейлунд совершил только 15 касаний мяча. Против "Кристал Пэлас" было 26, но против "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед" — лишь 11 и 17, соответственно.



Хейлунд забил лишь один гол с февраля, а последний раз проводил на поле матч целиком еще 21 апреля, когда "Юнайтед" победил "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии.



Добавим, "Юнайтед" забил лишь один гол в трех последних матчах, набрав одно очко из девяти возможных.