Игроки МЮ отказываются пасовать на Хейлунда
Ряд игроков "Манчестер Юнайтед" сомневаются в Расмусе Хейлунде и отказываются пасовать на датского нападающего в матчах.
Когда прошлым летом "Юнайтед" не смог заполучить Харри Кейна, главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг настоял на покупке Хейлунда у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов.
21-летний Хейлунд пользуется безусловным доверием Тен Хага, но никак не своих партнеров по команде, забив лишь один гол в 10 матчах с момента возвращения после травмы в марте.
Как утверждает Manchester Evening News, партнеры по "Юнайтед" ищут "альтернативные варианты в дальней трети поля" из-за того, насколько слабо играет на острие Хейлунд. Особенно это ощущается в последние недели.
Например, в проигранном "Арсеналу" матче в минувшее воскресенье (0:1) Хейлунд совершил только 15 касаний мяча. Против "Кристал Пэлас" было 26, но против "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед" — лишь 11 и 17, соответственно.
Хейлунд забил лишь один гол с февраля, а последний раз проводил на поле матч целиком еще 21 апреля, когда "Юнайтед" победил "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии.
Добавим, "Юнайтед" забил лишь один гол в трех последних матчах, набрав одно очко из девяти возможных.
14.05.2024 09:00
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Ладно б хоть в Аталанте у него была нормальная статистика, вообще не понятно за какой черт его подписали, дак ещё и за такую сумму
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Да хуила он, моментами исполняет, но брать его здесь и сейчас не было никакой необходимости. Очередной фэйл яйцеголового. Хотя на перспективу мож че и будет годного
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