Игроки МЮ отказываются пасовать на Хейлунда

Расмус Хейлунд Ряд игроков "Манчестер Юнайтед" сомневаются в Расмусе Хейлунде и отказываются пасовать на датского нападающего в матчах.

Когда прошлым летом "Юнайтед" не смог заполучить Харри Кейна, главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг настоял на покупке Хейлунда у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов.

21-летний Хейлунд пользуется безусловным доверием Тен Хага, но никак не своих партнеров по команде, забив лишь один гол в 10 матчах с момента возвращения после травмы в марте.

Как утверждает Manchester Evening News, партнеры по "Юнайтед" ищут "альтернативные варианты в дальней трети поля" из-за того, насколько слабо играет на острие Хейлунд. Особенно это ощущается в последние недели.

Например, в проигранном "Арсеналу" матче в минувшее воскресенье (0:1) Хейлунд совершил только 15 касаний мяча. Против "Кристал Пэлас" было 26, но против "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед" — лишь 11 и 17, соответственно.

Хейлунд забил лишь один гол с февраля, а последний раз проводил на поле матч целиком еще 21 апреля, когда "Юнайтед" победил "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии.

Добавим, "Юнайтед" забил лишь один гол в трех последних матчах, набрав одно очко из девяти возможных.


Метки Манчестер Юнайтед, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2024 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1475

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. nietzsche 14.05.2024 10:37 # nietzsche
    Ладно б хоть в Аталанте у него была нормальная статистика, вообще не понятно за какой черт его подписали, дак ещё и за такую сумму

    (ответить)

  2. quavo 14.05.2024 09:23 # quavo
    Да хуила он, моментами исполняет, но брать его здесь и сейчас не было никакой необходимости. Очередной фэйл яйцеголового. Хотя на перспективу мож че и будет годного

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: