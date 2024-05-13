"Пэлас" потребовал от "Баварии" 86 млн. фунтов за Гласнера
"Кристал Пэлас" потребовал 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) от "Баварии" за своего главного тренера Оливера Гласнера.
Гласнер стал целью номер один "Баварии" после того, как Ральф Рангник — вслед за Хаби Алонсо и Юлианом Нагельсманном — отверг интерес клуба с "Альянц Арены", предпочтя остаться на текущем месте работы.
Bild подтверждает, что "Бавария" действительно обратилась к "Пэлас" насчет Гласнера, однако "орлы" дали понять, что Оливер ни за что не уйдет, установив астрономический размер компенсации за австрийского специалиста.
Озвученная немецким изданием сумма в 86 млн. фунтов в несколько раз превышает рекордную тренерскую компенсацию — 21.5 млн. фунтов, которые "Челси" заплатил "Брайтону" за Грэма Поттера в сентябре 2022.
При этом "Бавария" оказалась готова заплатить за Гласнера только 18 млн. евро (15.5 млн. фунтов).
Предполагается, что теперь вопрос с будущим Гласнера закрыт. Оливер счастлив остаться в клубе, куда он пришел только в феврале, успев провести 12 матчей.
"Бавария" же, как ожидается, сосредоточится на кандидатурах своего бывшего рулевого Ханси Флика и главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби.
13.05.2024 17:00
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сумма в 86 млн. фунтов в несколько раз превышает рекордную тренерскую компенсацию — 21.5 млн. фунтов, которые "Челси" заплатил "Брайтону" за Грэма Поттера в сентябре 2022.
Источник: http://fapl.ru/posts/107589/
могли четыре раза Поттера купить
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