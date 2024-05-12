Тен Хаг считает, что его критики не понимают футбол
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг усомнился в понимании футбола людей, которые призывают к его увольнению.
Сезон "Юнайтед" достиг нового дна, когда в минувший понедельник подопечные Тен Хага были разгромлены "Кристал Пэлас" со счетом 4:0. После этого выезда "красные дьяволы" обнаружили себя на восьмом месте в Премьер-Лиге.
Однако Тен Хаг все равно чувствует, что во многом критика в его адрес несправедлива. Эрик советует своим "хейтерам" улучшить понимание игры и процессов в ней.
"Думаю, у болельщиков есть терпение — вы видели это в понедельник. Но когда я вижу некоторые комментарии, то у них этого нет. Либо у них нет никаких познаний насчет футбола, либо они ничего не понимают, что значит тренировать футбольную команду".
"Но, думаю, есть много людей, которые видят наши проблемы, и эти люди терпеливы", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
12.05.2024 07:00
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