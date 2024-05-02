Тен Хаг — о слухах насчет распродажи игроков: "Полное дерьмо"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал "полным дерьмом" слухи о том, что его клуб готов распродать почти весь свой состав.

На днях появились слухи, что грядущим летом "Юнайтед" будет открыт к предложениям почти по каждому своему игроку, за исключением Андре Онана, Кобби Майну и Расмуса Хейлунда.

Однако на своей пресс-конференции в четверг Тен Хаг, чье собственное будущее остается под вопросом, дал ясно понять, что не ожидает никакой распродажи игроков.

"Это шутка! За то время, что я работаю здесь, каждое лето с переходом в "Манчестер Юнайтед" связывают 200 игроков, что неправда. Хотя мы и проводим некоторые изыскания".

"И каждое лето мы продаем каждого игрока из своего состава, что тоже неправда. Сохраняйте спокойствие и несите ответственность, когда используете такие заголовки. Это полное дерьмо", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, слухи, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2024 19:00

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  1. hammersmith 02.05.2024 19:47 # hammersmith
    Тен Хаг — Полное дерьмо

    Источник: http://fapl.ru/posts/107375/

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  2. high-malvern 02.05.2024 19:01 # high-malvern
    Ммм, этот лысый господин разбирается в сортах говна. Прелесть какая.

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