Тен Хаг — о слухах насчет распродажи игроков: "Полное дерьмо"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал "полным дерьмом" слухи о том, что его клуб готов распродать почти весь свой состав.

На днях появились слухи, что грядущим летом "Юнайтед" будет открыт к предложениям почти по каждому своему игроку, за исключением Андре Онана, Кобби Майну и Расмуса Хейлунда.



Однако на своей пресс-конференции в четверг Тен Хаг, чье собственное будущее остается под вопросом, дал ясно понять, что не ожидает никакой распродажи игроков.



"Это шутка! За то время, что я работаю здесь, каждое лето с переходом в "Манчестер Юнайтед" связывают 200 игроков, что неправда. Хотя мы и проводим некоторые изыскания".



"И каждое лето мы продаем каждого игрока из своего состава, что тоже неправда. Сохраняйте спокойствие и несите ответственность, когда используете такие заголовки. Это полное дерьмо", — цитирует Тен Хага Sky Sports.