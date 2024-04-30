Холанд станет персонажем Clash of Clans

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд станет персонажем игры для мобильных устройств Clash of Clans.

Холанд известен как большой фанат Clash of Clans. Узнав об этом, создатели популярной игры из Финляндии решили увековечить Эрлинга в своей вселенной.

Как сообщает BBC, Холанд появится в игре в качестве "Короля варваров". Уже с 1 мая игроки смогут сыграть за Эрлинга — или попытаться победить 23-летнего норвежца и его деревню.

"Я являюсь огромным и давним фанатом этой игры, и я знаю все о ней, поэтому будет круто появиться там в качестве игрового персонажа", — сообщил Холанд.

Добавим, Холанд станет первым реально существующим человеком, который появится в Clash of Clans.


Метки Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 500

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Последние комментарии:




  1. alexomck 30.04.2024 19:12 # alexomck
    https://youtu.be/YWQjWdQ6tOA?si=uufG9R4dunZl8lYV

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  2. ganinilyha 30.04.2024 18:19 # ganinilyha
    Выглядит как кал из золота

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  3. skydreams 30.04.2024 18:11 # skydreams
    игры для мобильных устройств

    Источник: http://fapl.ru/posts/107336/


    зачем это существует когда есть пк и приставки?

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  4. moneycity 30.04.2024 18:08 # moneycity
    КОРОЛЬ!!!

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