Холанд станет персонажем Clash of Clans

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд станет персонажем игры для мобильных устройств Clash of Clans.

Холанд известен как большой фанат Clash of Clans. Узнав об этом, создатели популярной игры из Финляндии решили увековечить Эрлинга в своей вселенной.



Как сообщает BBC, Холанд появится в игре в качестве "Короля варваров". Уже с 1 мая игроки смогут сыграть за Эрлинга — или попытаться победить 23-летнего норвежца и его деревню.



"Я являюсь огромным и давним фанатом этой игры, и я знаю все о ней, поэтому будет круто появиться там в качестве игрового персонажа", — сообщил Холанд.



Добавим, Холанд станет первым реально существующим человеком, который появится в Clash of Clans.