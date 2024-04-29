Клубы Премьер-Лиги проголосовали за введение потолка трат
Клубы Премьер-Лиги проголосовали за введение потолка трат.
Как сообщает BBC, против этой идеи выступили только "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Астон Вилла", тогда как "Челси" воздержался при голосовании.
Для одобрения требовались голоса 14 из 20 клубов клубов, что комфортно было достигнуто.
Окончательная система по ограничению трат будет выставлена на голосование во время ежегодной встречи клубов июне.
Эта система заменит существующие на данный момент правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги, которые ограничивают убыток за трехлетний период 105 миллионами фунтов.
29.04.2024 20:00
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Сити уже раскатал губу на Мусиалу и Пакета. А им нужны огромные зарплаты. Вот и посмотрим на этих чмошников, что они могут без денег)
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жопа только ньюкаслу, который не успел еще потратить денег и мю, которые не могут покупать игроков за нормальные деньги и везде переплачивают. челси уже закупился, хотя играют только негритята, а сити уже успешный клуб, в который хотят перейти игроки
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