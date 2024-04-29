Клубы Премьер-Лиги проголосовали за введение потолка трат.

Как сообщает BBC, против этой идеи выступили только "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Астон Вилла", тогда как "Челси" воздержался при голосовании.



Для одобрения требовались голоса 14 из 20 клубов клубов, что комфортно было достигнуто.



Окончательная система по ограничению трат будет выставлена на голосование во время ежегодной встречи клубов июне.



Эта система заменит существующие на данный момент правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги, которые ограничивают убыток за трехлетний период 105 миллионами фунтов.