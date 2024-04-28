Слот попытается склонить Ван Дейка к новому контракту

Виргил Ван Дейк Решение вопроса с будущим капитана Виргила Ван Дейка является приоритетом для Арне Слота, который готовится стать новым главным тренером "Ливерпуля".

В данный момент не остается никаких сомнений, что именно Слот станет преемником Юргена Клоппа на тренерском мостике "Ливерпуля". "Красные" уже согласовали компенсацию за наставника "Фейеноорда".

После окончания этого сезона у Ван Дейка останется только один год по контракту, и до сих пор у "Ливерпуля" не было возможности заманить Виргила за стол переговоров ввиду неопределенности с новым главным тренером.

Ван Дейк, которому в июле исполнится 33 года, по-прежнему амбициозен и хочет играть на высочайшем уровне. Поэтому Слоту придется убедить соотечественника в том, что их амбиции совпадают.

Daily Mirror добавляет, что ситуация Ван Дейка уже привлекла внимание дортмундской "Боруссии", которая как раз находится в поисках замены для 35-летнего Матса Хуммельса. Также к Виргилу существует интерес из Испании, Италии, Турции и родной Голландии.


Метки Ван Дейк, контракты, Ливерпуль, Слот

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2024 16:00

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  1. moneycity 28.04.2024 17:13 # moneycity
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Слот попытается склонить Ван Дейка

    Источник: http://fapl.ru/posts/107295/#reply

    Рассадник пидорасов

    (ответить)

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