Слот попытается склонить Ван Дейка к новому контракту

Решение вопроса с будущим капитана Виргила Ван Дейка является приоритетом для Арне Слота, который готовится стать новым главным тренером "Ливерпуля".

В данный момент не остается никаких сомнений, что именно Слот станет преемником Юргена Клоппа на тренерском мостике "Ливерпуля". "Красные" уже согласовали компенсацию за наставника "Фейеноорда".



После окончания этого сезона у Ван Дейка останется только один год по контракту, и до сих пор у "Ливерпуля" не было возможности заманить Виргила за стол переговоров ввиду неопределенности с новым главным тренером.



Ван Дейк, которому в июле исполнится 33 года, по-прежнему амбициозен и хочет играть на высочайшем уровне. Поэтому Слоту придется убедить соотечественника в том, что их амбиции совпадают.



Daily Mirror добавляет, что ситуация Ван Дейка уже привлекла внимание дортмундской "Боруссии", которая как раз находится в поисках замены для 35-летнего Матса Хуммельса. Также к Виргилу существует интерес из Испании, Италии, Турции и родной Голландии.