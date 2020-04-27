"Ливерпуль" согласовал компенсацию за Слота

"Ливерпуль" согласовал компенсацию за главного тренера "Фейеноорда" Арне Слота.

Еще в январе Юрген Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона. Назначив на ключевые руководящие должности Майкла Эдвардса и Ричарда Хьюза, "красные" активизировали поиски нового главного тренера.



Эти поиски — после решения Хаби Алонсо остаться в "Байере" — привели "Ливерпуль" к 45-летнему Слоту, который в прошлом сезоне выиграл Эредивизию, а ранее в апреле завоевал Кубок Голландии.



В шорт-листе "Ливерпуля" было несколько имен, однако атакующий стиль Слота, его характер и умение развивать игроков сделали Арне наиболее предпочтительным кандидатом.



Ранее на этой неделе отклонив предложение "Ливерпуля" в 7.75 млн. фунтов, сейчас "Фейеноорд" согласился отпустить Слота на "Энфилд", сообщает BBC.



Теперь "Ливерпулю" нужно согласовать условия контракта с самим Слотом, но в четверг Арне уже подтвердил, что хочет получить эту работу.