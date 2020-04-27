"Ливерпуль" согласовал компенсацию за Слота

Арне Слот "Ливерпуль" согласовал компенсацию за главного тренера "Фейеноорда" Арне Слота.

Еще в январе Юрген Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона. Назначив на ключевые руководящие должности Майкла Эдвардса и Ричарда Хьюза, "красные" активизировали поиски нового главного тренера.

Эти поиски — после решения Хаби Алонсо остаться в "Байере" — привели "Ливерпуль" к 45-летнему Слоту, который в прошлом сезоне выиграл Эредивизию, а ранее в апреле завоевал Кубок Голландии.

В шорт-листе "Ливерпуля" было несколько имен, однако атакующий стиль Слота, его характер и умение развивать игроков сделали Арне наиболее предпочтительным кандидатом.

Ранее на этой неделе отклонив предложение "Ливерпуля" в 7.75 млн. фунтов, сейчас "Фейеноорд" согласился отпустить Слота на "Энфилд", сообщает BBC.

Теперь "Ливерпулю" нужно согласовать условия контракта с самим Слотом, но в четверг Арне уже подтвердил, что хочет получить эту работу.


Метки Ливерпуль, Слот, тренеры, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2024 00:05

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Последние комментарии:




  1. gameboy 27.04.2024 01:15 # gameboy
    Че там по утыркси?

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  2. narcot 27.04.2024 01:07 # narcot
    Карельских школьников нарядили в броники с символикой ЧВК «Вагнер» и нашивками «Груз 200 – мы вместе» и «Мой гроб ещё шумит в лесу»

    Всё это — подгон от российского военного, который приходил на встречу с учащимися десятых классов школы №2 имени Пушкина в городе Костомукша. На мероприятие он принёс комплект воинской амуниции и показал содержимое медицинского комплекта, а также, по словам администрации школы, «позволил ребятам на практике почувствовать на себе часть солдатской ноши» и поучаствовать в эвакуации раненого с поля боя.

    Если школьная форма, то только такая

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  3. felix-the-cat 27.04.2024 01:02 # felix-the-cat
    В марте 2025 уволят нахуй

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  4. electric 27.04.2024 00:55 # electric
    Лемарз, к осмотру
    https://www.instagram.com/reel/C5f0qISuFyN/?igsh=cmkxcGl5YTJlcjI3

    (ответить)

  5. gavriil 27.04.2024 00:54 # gavriil
    Далглиш в подстраховке на дне собрал больше чем Клопп в прайме на выходе... Ребята, не ваш день.

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  6. narcot 27.04.2024 00:44 # narcot
    Утырки тут?

    Воспитательница детского сада из посёлка Студенческий в Свердловской области ошиблась и вместо чата с коллегами отправила вопрос о количестве пришедших утырков детей в чат с родителями.

    Родителей сравнение их детей с утырками возмутило. В садике началась проверка.

    При этом у воспитательницы 29-летний опыт работы с детьми. В 2015 году она прошла курсы повышения квалификации «Созидательные возможности слова» и «От позитивного воображения к позитивному сознанию».

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  7. hachidlo 27.04.2024 00:33 # hachidlo
    "Ссытесь, чмохи?" - первое, что сказал Слот игрокам и фанатам ФК Ливерпуль, когда, поняв, что вступил в гакпо и оказался в жоте.

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  8. gavriil 27.04.2024 00:24 # gavriil
    Ну хоть сосослаев выпнут... Или нет?..

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  9. gavriil 27.04.2024 00:23 # gavriil
    Шутка дня:

    Мартовский заяц.

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  10. gameboy 27.04.2024 00:17 # gameboy
    Сразу подписали топарика после оформления Залупла

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