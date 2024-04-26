Энцо рассказал, что играл на уколах полгода

Энцо Фернандес Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес рассказал, что последние полгода играл на таблетках и уколах обезболивающего.

На текущей неделе Энцо перенес операцию на паховой области. 23-летний игрок сборной Аргентины решил лечь под нож хирурга, не дожидаясь окончания сезона, чтобы успеть восстановиться к Кубку Америки.

По словам Энцо, усилившиеся болевые ощущения просто не оставили ему выбора.

"Хочу поставить вас в известность, что моя операция оказалась успешной. Слава Богу, все прошло хорошо".

"Я нуждался в этой операции, потому что я был вынужден терпеть боль около шести месяцев. Мне удавалось избегать операции, постоянно делая уколы и принимая препараты".

"Но несколько недель назад боль начала становиться все интенсивнее. Ситуация усугублялась, но я тренировался и играл, потому что не хотел отрываться от матчей".

"Когда я надеваю футболку "Челси", как и национальной команды, я всегда стараюсь изо всех сил, несмотря на все это, но я не смог больше терпеть".

"Спасибо вам за сообщения, поддержку и выражение любви. Обещаю каждому, что вернусь сильнее, чем когда-либо", — гласит заявление Энцо.


Метки травмы, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2024 22:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 26.04.2024 22:23 # hunter022
    Футболисты с шарами нынешней команде Челси не нужны...

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  2. quickelf 26.04.2024 22:11 # quickelf
    Потратили больше лярда, а выходить на поле некому...

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