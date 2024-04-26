Энцо рассказал, что играл на уколах полгода

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес рассказал, что последние полгода играл на таблетках и уколах обезболивающего.

На текущей неделе Энцо перенес операцию на паховой области. 23-летний игрок сборной Аргентины решил лечь под нож хирурга, не дожидаясь окончания сезона, чтобы успеть восстановиться к Кубку Америки.



По словам Энцо, усилившиеся болевые ощущения просто не оставили ему выбора.



"Хочу поставить вас в известность, что моя операция оказалась успешной. Слава Богу, все прошло хорошо".



"Я нуждался в этой операции, потому что я был вынужден терпеть боль около шести месяцев. Мне удавалось избегать операции, постоянно делая уколы и принимая препараты".



"Но несколько недель назад боль начала становиться все интенсивнее. Ситуация усугублялась, но я тренировался и играл, потому что не хотел отрываться от матчей".



"Когда я надеваю футболку "Челси", как и национальной команды, я всегда стараюсь изо всех сил, несмотря на все это, но я не смог больше терпеть".



"Спасибо вам за сообщения, поддержку и выражение любви. Обещаю каждому, что вернусь сильнее, чем когда-либо", — гласит заявление Энцо.

