Тен Хаг отказался принимать вопросы от трех изданий

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг запретил трем изданиям задавать ему вопросы на пресс-конференции.

В пятницу Тен Хага провел рутинную пресс-конференцию, посвященную домашнему матчу Премьер-Лиги против "Бернли" в субботу.



В преддверии этого мероприятия журналистам The Sun, Daily Mirror и Manchester Evening News было сказано, что они смогут присутствовать в помещении, но не смогут задать свои вопросы Тен Хагу.



Как отмечает BBC, "Юнайтед" и Тен Хаг отреагировали таким образом на ряд негативных публикаций в прессе после победы "красных дьяволов" над "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии в минувший уикенд.



По ходу матча на "Уэмбли" подопечные Тен Хага разбазарили преимущество в три гола и вырвали победу только в серии пенальти, но Эрик остался возмущен критикой медиа в адрес его команды, назвав подобную реакцию "позорной".