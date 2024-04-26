Тен Хаг отказался принимать вопросы от трех изданий
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг запретил трем изданиям задавать ему вопросы на пресс-конференции.
В пятницу Тен Хага провел рутинную пресс-конференцию, посвященную домашнему матчу Премьер-Лиги против "Бернли" в субботу.
В преддверии этого мероприятия журналистам The Sun, Daily Mirror и Manchester Evening News было сказано, что они смогут присутствовать в помещении, но не смогут задать свои вопросы Тен Хагу.
Как отмечает BBC, "Юнайтед" и Тен Хаг отреагировали таким образом на ряд негативных публикаций в прессе после победы "красных дьяволов" над "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии в минувший уикенд.
По ходу матча на "Уэмбли" подопечные Тен Хага разбазарили преимущество в три гола и вырвали победу только в серии пенальти, но Эрик остался возмущен критикой медиа в адрес его команды, назвав подобную реакцию "позорной".
26.04.2024 19:00
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журналистам The Sun, Daily Mirror и Manchester Evening News
Источник: http://fapl.ru/posts/107257/
Там нет журналистов.
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Да все. Враждовать с прессой это уже приговор.
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