Тен Хаг отказался принимать вопросы от трех изданий

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг запретил трем изданиям задавать ему вопросы на пресс-конференции.

В пятницу Тен Хага провел рутинную пресс-конференцию, посвященную домашнему матчу Премьер-Лиги против "Бернли" в субботу.

В преддверии этого мероприятия журналистам The Sun, Daily Mirror и Manchester Evening News было сказано, что они смогут присутствовать в помещении, но не смогут задать свои вопросы Тен Хагу.

Как отмечает BBC, "Юнайтед" и Тен Хаг отреагировали таким образом на ряд негативных публикаций в прессе после победы "красных дьяволов" над "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии в минувший уикенд.

По ходу матча на "Уэмбли" подопечные Тен Хага разбазарили преимущество в три гола и вырвали победу только в серии пенальти, но Эрик остался возмущен критикой медиа в адрес его команды, назвав подобную реакцию "позорной".


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2024 19:00

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  1. alexomck 26.04.2024 20:11 # alexomck
    журналистам The Sun, Daily Mirror и Manchester Evening News

    Источник: http://fapl.ru/posts/107257/

    Там нет журналистов.

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  2. ray-black 26.04.2024 19:12 # ray-black
    Да все. Враждовать с прессой это уже приговор.

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