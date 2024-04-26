"Сити" разгромил "Брайтон" и сблизился с "Арсеналом"

"Манчестер Сити" разгромил на выезде "Брайтон" со счетом 0:4, благодаря чему сократил отставание от удерживающего лидерство в Премьер-Лиге "Арсенала" до одного очка.

На свой первый за последние 12 дней матч "чайки" сменился голкипера, предпочтя Джейсона Стила Барту Вербрюггену. Вместо Первина Эступиньяна и Симона Адингра появились Валентин Барко и Адам Лаллана.



Относительно победы 1:0 над "Челси" в полуфинале Кубка Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Йошко Гвардиол и Матео Ковачич, заменив Штефана Ортегу, Джона Стоунса и Джека Грилиша.



"Брайтон" выглядел вполне по-хозяйски в начале матча, однако "Сити" не дрогнул и вскоре сам принялся плести кружева.



И если Натан Аке свой момент открыть счет упустил, то Де Брюйне был точен. На 17-й минуте Кевин пробил в падении головой после подачи Кайла Уолкера с правого фланга — 0:1.



А на 26-й минуте разница в счете стала комфортной для гостей. Фил Фоден пробил со штрафного, мяч срикошетил от спины Паскаля Гросса и оказался неберущимся для Стила — 0:2.



"Брайтон" был просто лишен мяча и на 34-й минуте пропустил третий раз. "Чайки" ошиблись при выходе из своей штрафной, и после перехвата Фоден поразил дальний угол ворот — 0:3.



Хозяева вроде бы неплохо начали второй тайм, но быстро сдулись и на 62-й минуте пропустили снова. Стил с грехом пополам остановил прорыв Уолкера, однако мяч отскочил к Хулиану Альваресу, который поразил пустые ворота — 0:4.



В остатке матча "горожане" несколько расслабились, но "чайки" ни забить, ни заработать пенальти не смогли.



Когда наступает решающая стадия сезона, "Сити" не демонстрирует никакой дрожи в коленках. "Горожане" убедительным образом разобрались с "Брайтоном" и остаются лидером Премьер-Лиги по потерянным очкам.



"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче