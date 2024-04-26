"Сити" разгромил "Брайтон" и сблизился с "Арсеналом"
"Манчестер Сити" разгромил на выезде "Брайтон" со счетом 0:4, благодаря чему сократил отставание от удерживающего лидерство в Премьер-Лиге "Арсенала" до одного очка.
На свой первый за последние 12 дней матч "чайки" сменился голкипера, предпочтя Джейсона Стила Барту Вербрюггену. Вместо Первина Эступиньяна и Симона Адингра появились Валентин Барко и Адам Лаллана.
Относительно победы 1:0 над "Челси" в полуфинале Кубка Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Йошко Гвардиол и Матео Ковачич, заменив Штефана Ортегу, Джона Стоунса и Джека Грилиша.
"Брайтон" выглядел вполне по-хозяйски в начале матча, однако "Сити" не дрогнул и вскоре сам принялся плести кружева.
И если Натан Аке свой момент открыть счет упустил, то Де Брюйне был точен. На 17-й минуте Кевин пробил в падении головой после подачи Кайла Уолкера с правого фланга — 0:1.
А на 26-й минуте разница в счете стала комфортной для гостей. Фил Фоден пробил со штрафного, мяч срикошетил от спины Паскаля Гросса и оказался неберущимся для Стила — 0:2.
"Брайтон" был просто лишен мяча и на 34-й минуте пропустил третий раз. "Чайки" ошиблись при выходе из своей штрафной, и после перехвата Фоден поразил дальний угол ворот — 0:3.
Хозяева вроде бы неплохо начали второй тайм, но быстро сдулись и на 62-й минуте пропустили снова. Стил с грехом пополам остановил прорыв Уолкера, однако мяч отскочил к Хулиану Альваресу, который поразил пустые ворота — 0:4.
В остатке матча "горожане" несколько расслабились, но "чайки" ни забить, ни заработать пенальти не смогли.
Когда наступает решающая стадия сезона, "Сити" не демонстрирует никакой дрожи в коленках. "Горожане" убедительным образом разобрались с "Брайтоном" и остаются лидером Премьер-Лиги по потерянным очкам.
"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
26.04.2024 00:00
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Последние комментарии:
как же хахлы боятся Арне Слота, это пиздец
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Zалупл
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ЛУЗЕРХУЙ
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Пенка то была, когда родри фолил
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Какое же Сити позорище. Даже на матч с Брайтоном своего судейку привозят)
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С победОЙ!
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Ну че, как там ваши надежды?
Ну вот Астон Вилла точно отберет очки у Сити, Эмери топ! Победа Сити 4-1.
Кристал Пэлас сложные, Сити потеряет очки! Победа Сити 4-2.
Брайтон дома очень силен, сейчас Сити оступится! Победа Сити 4-0.
Обсер за обсером, никакой надежды, просто Короли ссут на вас всех такой струей, что вы даже выплывать не успеваете.
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КОРОЛИ!!!
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фартануло
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