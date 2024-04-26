Босс Премьер-Лиги обещает рассмотреть дело о 115 нарушениях "Сити" в "ближайшем будущем"

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричардс Мастерс сообщил, когда начнется рассмотрение дела насчет 115 нарушений "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей.

Премьер-Лиги обвинила "Сити" в нарушении ФФП еще в феврале 2023, а сами нарушения датируются периодом между 2009 и 2018 годом.



Клуб с "Этихад" категорически отрицает свою вину, прежде добившись снятия санкций со стороны УЕФА благодаря обращению в Спортивный арбитражный суд.



Другие клубы Премьер-Лиги испытывают недовольство от того, что "Сити" тянет с рассмотрением этого дела, в то же время стремительно расправившись с "Эвертоном" и "Ноттингем Форест", которые были наказаны снятием очков за превышение установленного лимита убытков.



И вот сегодня Мастерс, наконец, подтвердил, что этот процесс получил временные рамки, хотя конкретные сроки Ричард не называет.



"Мы не можем комментировать это дело, но дата назначена. Дело будет улажено само собой на некотором этапе в ближайшем будущем", — цитирует Мастерса Evening Standard.