Гвардиола не сомневается в непредвзятости рефери
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не сомневается в непредвзятости рефери Премьер-Лиги.
После поражения 2:0 от "Эвертона" в минувший уикенд "Ноттингем Форест" опубликовал скандальное заявление насчет судейства и обвинил арбитра VAR Стюарта Аттуэлла в симпатиях к "Лутону", другому претенденту на вылет из Премьер-Лиги.
Гвардиола не одобряет такое поведение "Форест" и верит, что обслуживающие матчи Премьер-Лиги люди ошибаются без умысла.
"Я абсолютно не согласен. Рефери хотят делать свою работу как можно лучше. Они ощущают давление, мы подвергаем их давлению своей страстью к игре в моменте".
"Но пока я сижу здесь и рассуждаю, они стараются изо всех сил и находятся под прицелом камер. Когда они совершают ошибку, то чувствуют себя плохо. Это нормально".
"Они делают свою работу, и они хотят делать ее хорошо. Здесь такая сложная игра, такая быстрая, а решения нужно принимать в одно мгновение. Это непросто", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
25.04.2024 14:00
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видимо шарлатан в ближайшем туре играет против ноттингема
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решения нужно принимать в одно мгновение
Источник: http://fapl.ru/posts/107233/
Вообще то, для просмотра VAR, игру останавливают. Лысый типа не в курсе....
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