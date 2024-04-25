Гвардиола не сомневается в непредвзятости рефери

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не сомневается в непредвзятости рефери Премьер-Лиги.

После поражения 2:0 от "Эвертона" в минувший уикенд "Ноттингем Форест" опубликовал скандальное заявление насчет судейства и обвинил арбитра VAR Стюарта Аттуэлла в симпатиях к "Лутону", другому претенденту на вылет из Премьер-Лиги.

Гвардиола не одобряет такое поведение "Форест" и верит, что обслуживающие матчи Премьер-Лиги люди ошибаются без умысла.

"Я абсолютно не согласен. Рефери хотят делать свою работу как можно лучше. Они ощущают давление, мы подвергаем их давлению своей страстью к игре в моменте".

"Но пока я сижу здесь и рассуждаю, они стараются изо всех сил и находятся под прицелом камер. Когда они совершают ошибку, то чувствуют себя плохо. Это нормально".

"Они делают свою работу, и они хотят делать ее хорошо. Здесь такая сложная игра, такая быстрая, а решения нужно принимать в одно мгновение. Это непросто", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2024 14:00

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  1. wilegend 25.04.2024 14:09 # wilegend
    видимо шарлатан в ближайшем туре играет против ноттингема

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  2. redwhitegun 25.04.2024 14:04 # redwhitegun
    решения нужно принимать в одно мгновение

    Источник: http://fapl.ru/posts/107233/

    Вообще то, для просмотра VAR, игру останавливают. Лысый типа не в курсе....

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