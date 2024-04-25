Гвардиола не сомневается в непредвзятости рефери

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не сомневается в непредвзятости рефери Премьер-Лиги.

После поражения 2:0 от "Эвертона" в минувший уикенд "Ноттингем Форест" опубликовал скандальное заявление насчет судейства и обвинил арбитра VAR Стюарта Аттуэлла в симпатиях к "Лутону", другому претенденту на вылет из Премьер-Лиги.



Гвардиола не одобряет такое поведение "Форест" и верит, что обслуживающие матчи Премьер-Лиги люди ошибаются без умысла.



"Я абсолютно не согласен. Рефери хотят делать свою работу как можно лучше. Они ощущают давление, мы подвергаем их давлению своей страстью к игре в моменте".



"Но пока я сижу здесь и рассуждаю, они стараются изо всех сил и находятся под прицелом камер. Когда они совершают ошибку, то чувствуют себя плохо. Это нормально".



"Они делают свою работу, и они хотят делать ее хорошо. Здесь такая сложная игра, такая быстрая, а решения нужно принимать в одно мгновение. Это непросто", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.