"Ливерпуль" бит в дерби "Эвертоном"

"Ливерпуль" превратился в аутсайдера чемпионской гонки Премьер-Лиги после того, как проиграл в дерби "Эвертону" со счетом 2:0.

По сравнению с победой 2:0 над "Ноттингем Форест" стартовый состав "ирисок" недосчитался Эшли Янга и Андре Гомеша, вместо которых вышли Бен Годфри и Джеймс Гарнер.



Наставник "красных" Юрген Клопп ввел в стартовый состав сразу шесть новых лиц относительно выезда к "Фулхэму": Ибраиму Конате, Кертиса Джонса, Доминика Собослаи, Алексиса Макаллистера, Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса.



Матч начался для гостей с испуга. Алиссон фолом сорвал выход один на один Доминика Калверт-Левина по центру, однако после вмешательства VAR рефери отменил свое решение о пенальти и желтой карточке — офсайд.



Вскоре Алиссон и Калверт-Левин схлестнулись еще раз, однако голкипер "Ливерпуля" отразил удар нападающего "Эвертона" головой.



"Ириски" не так много владели мячом, но выглядели предпочтительнее соперника, за что были вознаграждены на 28-й минуте. После серии отскоков в штрафной снаряд достался Джарраду Брантуэйту, который пробил Алиссона с касанием штанги — 1:0.



Гол привел в чувство "красных", которые вскоре принялись угрожать воротам Джордана Пикфорда, но тот не позволил отличиться Нуньесу и Луису Диасу. А Салах промахнулся сам.



Во втором тайме "Эвертон" продолжил отбиваться от атак "Ливерпуля", а на 58-й минуте оформил свой второй гол. Это Калверт-Левин без сопротивления замкнул подачу Дуайтом Макнилом углового — 2:0.



Оставшиеся полчаса "ириски" провели в глухой обороне и свои ворота отстояли, сделав это достаточно комфортно. Однажды хозяев спасла штанга, принявшая на себя удар Диаса.



"Ливерпуль" явно не в порядке в концовке сезона, о чем наглядно свидетельствует это дерби или недавнее поражение от "Аталанты". "Красные" по-прежнему создают моменты, но эффективность их действий впереди оставляет желать сильно лучшего.



"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче