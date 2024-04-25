"Ливерпуль" бит в дерби "Эвертоном"

Доминик Калверт-Левин и Джаррад Брантуэйт "Ливерпуль" превратился в аутсайдера чемпионской гонки Премьер-Лиги после того, как проиграл в дерби "Эвертону" со счетом 2:0.

По сравнению с победой 2:0 над "Ноттингем Форест" стартовый состав "ирисок" недосчитался Эшли Янга и Андре Гомеша, вместо которых вышли Бен Годфри и Джеймс Гарнер.

Наставник "красных" Юрген Клопп ввел в стартовый состав сразу шесть новых лиц относительно выезда к "Фулхэму": Ибраиму Конате, Кертиса Джонса, Доминика Собослаи, Алексиса Макаллистера, Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса.

Матч начался для гостей с испуга. Алиссон фолом сорвал выход один на один Доминика Калверт-Левина по центру, однако после вмешательства VAR рефери отменил свое решение о пенальти и желтой карточке — офсайд.

Вскоре Алиссон и Калверт-Левин схлестнулись еще раз, однако голкипер "Ливерпуля" отразил удар нападающего "Эвертона" головой.

"Ириски" не так много владели мячом, но выглядели предпочтительнее соперника, за что были вознаграждены на 28-й минуте. После серии отскоков в штрафной снаряд достался Джарраду Брантуэйту, который пробил Алиссона с касанием штанги — 1:0.

Гол привел в чувство "красных", которые вскоре принялись угрожать воротам Джордана Пикфорда, но тот не позволил отличиться Нуньесу и Луису Диасу. А Салах промахнулся сам.

Во втором тайме "Эвертон" продолжил отбиваться от атак "Ливерпуля", а на 58-й минуте оформил свой второй гол. Это Калверт-Левин без сопротивления замкнул подачу Дуайтом Макнилом углового — 2:0.

Оставшиеся полчаса "ириски" провели в глухой обороне и свои ворота отстояли, сделав это достаточно комфортно. Однажды хозяев спасла штанга, принявшая на себя удар Диаса.

"Ливерпуль" явно не в порядке в концовке сезона, о чем наглядно свидетельствует это дерби или недавнее поражение от "Аталанты". "Красные" по-прежнему создают моменты, но эффективность их действий впереди оставляет желать сильно лучшего.

"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2024 00:00

Количество просмотров Просмотров: 1957

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 25.04.2024 00:48 # v-0987654321
    JurGengster Klopp

    Monster Salah

    Trend Arnold-SchwarzeNiga

    King Van Dijk

    Lu Diaz Escobar

    (ответить)

  2. dexter 25.04.2024 00:44 # dexter
    Что с е6алом малыш квадро-пёс?


    Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны и вице-премьер.


    "Возможна любая поддержка", - сказал Косиняк-Камыш о том, как отреагирует Варшава, если Киев обратится за помощью в возвращении домой тех, кто может потерять право оставаться в Польше после истечения срока действия их паспортов.


    "Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине, — заявил польский министр обороны.

    (ответить)

  3. high-malvern 25.04.2024 00:43 # high-malvern
    Обрыганопуль

    (ответить)

  4. hammersmith 25.04.2024 00:38 # hammersmith
    "Ливерпуль" бит в дерби "Эвертоном"


    Источник: http://fapl.ru/posts/107223/

    ну теперь все силы на премьер-лигу бросаем

    (ответить)

  5. zheka000000 25.04.2024 00:34 # zheka000000
    ириски - оркоебки

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  6. quickelf 25.04.2024 00:32 # quickelf
    Сами который титул сити отдают

    (ответить)

  7. van-dijk 25.04.2024 00:29 # van-dijk
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    (ответить)

  8. v-0987654321 25.04.2024 00:27 # v-0987654321
    Ливерпушки устали.понимаю,ну нишегоооо

    вы же все равно лучшие,кмооон

    (ответить)

  9. portovym-poker 25.04.2024 00:26 # portovym-poker
    С КВАДРУПЛОМ!

    (ответить)

  10. v-0987654321 25.04.2024 00:25 # v-0987654321
    хохол - это животное

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  11. liverpo0ol 25.04.2024 00:23 # liverpo0ol
    Ливерпуль как челси играл

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  12. acceptodessa 25.04.2024 00:22 # acceptodessa
    Парашка

    Ливерпукин

    Залупуль

    (ответить)

  13. hachidlo 25.04.2024 00:22 # hachidlo
    27.01.2024 20:46 #
    sausage

    По данным источника, футболисты были удивлены решением Клоппа, но в то же время воодушевились – команда настроена завоевать как можно большее трофеев перед уходом немца. Отмечается, что некоторые игроки назвали ситуацию «Последним танцем».
    Ссытесь, чмохи?) И правильно делаете, как бы ни прикидывались спокойными как лёд.

    Источник: http://fapl.ru/posts/105470/?c=1

    (ответить)

  14. mcferson 25.04.2024 00:22 # mcferson
    В целом, после прошлого сезона я ставок больших и не делал, обидно конечно,но можно считать сезон не самым плохим

    (ответить)

  15. ooaaaa 25.04.2024 00:21 # ooaaaa
    зато полузащиту обновили
    )))

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  16. andrey-afanasiev 25.04.2024 00:21 # andrey-afanasiev
    Сами отдали титул

    (ответить)

  17. dexter 25.04.2024 00:19 # dexter
    ВЕРНИТЕ ЖЕЛЬКО!

    (ответить)

  18. jack-4poker 25.04.2024 00:17 # jack-4poker
    Зря конечно Клоп перестал применять ротацию, ох зря.

    (ответить)

  19. b84 25.04.2024 00:13 # b84
    клопп картонный тренер.

    (ответить)

  20. skychnie-oboi 25.04.2024 00:13 # skychnie-oboi
    И еще самое главное забыл как и всегда
    1.09 x 2.06xG

    Привет Хуйнесс кривой, как ты уже заебалл безмозглое существо.

    (ответить)

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