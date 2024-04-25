"Ливерпуль" бит в дерби "Эвертоном"
"Ливерпуль" превратился в аутсайдера чемпионской гонки Премьер-Лиги после того, как проиграл в дерби "Эвертону" со счетом 2:0.
По сравнению с победой 2:0 над "Ноттингем Форест" стартовый состав "ирисок" недосчитался Эшли Янга и Андре Гомеша, вместо которых вышли Бен Годфри и Джеймс Гарнер.
Наставник "красных" Юрген Клопп ввел в стартовый состав сразу шесть новых лиц относительно выезда к "Фулхэму": Ибраиму Конате, Кертиса Джонса, Доминика Собослаи, Алексиса Макаллистера, Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса.
Матч начался для гостей с испуга. Алиссон фолом сорвал выход один на один Доминика Калверт-Левина по центру, однако после вмешательства VAR рефери отменил свое решение о пенальти и желтой карточке — офсайд.
Вскоре Алиссон и Калверт-Левин схлестнулись еще раз, однако голкипер "Ливерпуля" отразил удар нападающего "Эвертона" головой.
"Ириски" не так много владели мячом, но выглядели предпочтительнее соперника, за что были вознаграждены на 28-й минуте. После серии отскоков в штрафной снаряд достался Джарраду Брантуэйту, который пробил Алиссона с касанием штанги — 1:0.
Гол привел в чувство "красных", которые вскоре принялись угрожать воротам Джордана Пикфорда, но тот не позволил отличиться Нуньесу и Луису Диасу. А Салах промахнулся сам.
Во втором тайме "Эвертон" продолжил отбиваться от атак "Ливерпуля", а на 58-й минуте оформил свой второй гол. Это Калверт-Левин без сопротивления замкнул подачу Дуайтом Макнилом углового — 2:0.
Оставшиеся полчаса "ириски" провели в глухой обороне и свои ворота отстояли, сделав это достаточно комфортно. Однажды хозяев спасла штанга, принявшая на себя удар Диаса.
"Ливерпуль" явно не в порядке в концовке сезона, о чем наглядно свидетельствует это дерби или недавнее поражение от "Аталанты". "Красные" по-прежнему создают моменты, но эффективность их действий впереди оставляет желать сильно лучшего.
"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
25.04.2024 00:00
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JurGengster Klopp
Monster Salah
Trend Arnold-SchwarzeNiga
King Van Dijk
Lu Diaz Escobar
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Что с е6алом малыш квадро-пёс?
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Обрыганопуль
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"Ливерпуль" бит в дерби "Эвертоном"
Источник: http://fapl.ru/posts/107223/
ну теперь все силы на премьер-лигу бросаем
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ириски - оркоебки
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Сами который титул сити отдают
(ответить)
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(ответить)
Ливерпушки устали.понимаю,ну нишегоооо
вы же все равно лучшие,кмооон
(ответить)
С КВАДРУПЛОМ!
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хохол - это животное
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Ливерпуль как челси играл
(ответить)
Парашка
Ливерпукин
Залупуль
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27.01.2024 20:46 #
sausage
По данным источника, футболисты были удивлены решением Клоппа, но в то же время воодушевились – команда настроена завоевать как можно большее трофеев перед уходом немца. Отмечается, что некоторые игроки назвали ситуацию «Последним танцем».
Ссытесь, чмохи?) И правильно делаете, как бы ни прикидывались спокойными как лёд.
Источник: http://fapl.ru/posts/105470/?c=1
(ответить)
В целом, после прошлого сезона я ставок больших и не делал, обидно конечно,но можно считать сезон не самым плохим
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зато полузащиту обновили
)))
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Сами отдали титул
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ВЕРНИТЕ ЖЕЛЬКО!
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Зря конечно Клоп перестал применять ротацию, ох зря.
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клопп картонный тренер.
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И еще самое главное забыл как и всегда
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Привет Хуйнесс кривой, как ты уже заебалл безмозглое существо.
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