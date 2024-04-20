34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 20 апреля, тремя поединками стартует 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛУТОН — БРЕНТФОРД 17:00



39% своих голов в этом сезоне Премьер-Лиги "Лутон" забивал в заключительные 15 минут матчей, и это высший показатель в дивизионе. "Брентфорд" не проигрывает уже четыре поединка чемпионата кряду (1 победа, 3 ничьи), хотя до этого проиграл 14 из 18. "Пчелы" одержали шесть побед в семи последних встречах со "шляпниками", включая 3:1 в декабре.



Защитник Исса Каборе, пропустивший матч против "Манчестер Сити" из-за условий своей аренды, готов вернуться в стартовый состав "Лутона". Теден Менди под вопросом, еще 10 игроков по-прежнему отсутствуют.



"Брентфорду" предстоит оценить состояние бедра нападающего Айвена Тоуни. Кристоффер Айер и Кристиан Нергор свои болячки залечили.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — БЕРНЛИ 17:00



"Шеффилд Юнайтед" не знает побед на своем поле с декабря прошлого года. "Бернли" выиграл лишь один из 15 последних матчей Премьер-Лиги, но в шести последних уступил только однажды. В 21 последнем выезде к "клинкам" "бордовые" одержали единственную победу — 2:3 в Чемпионшипе в 2008 году (6 ничьих, 14 поражений).



"Шеффилд Юнайтед" потерял с травмами Джека Робинсона и Джейдена Богла.



После матча дисквалификации возвращается защитник "Бернли" Дара О'Ши.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — АРСЕНАЛ 21:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вулверхэмптон" не выиграл ни одного из четырех последних матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи, 2 поражения). "Арсенал" может впервые в своей истории не пропустить в шести выездных поединках чемпионата кряду — последний раз подобное удавалось "Ливерпулю" в сезоне 2014/15. "Канониры" выиграли все пять последних встреч с "волками".



Лучший бомбардир "Вулверхэмптона" Матеус Кунья вне игры с травмы икроножной мышцы. Оказались в лазарете и Крейг Доусон и Нелсоном Семеду, а Райан Аит-Нури под вопросом.



Единственной подтвержденной потерей "Арсенала" является защитник Юрриен Тимбер, отсутствующий с августа.