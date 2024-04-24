Премьер-Лига. Анонс матчей среды

В среду, 24 апреля, состоятся четыре перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — БОРНМУТ 21:45



"Вулверхэмптон" не знает побед уже шесть матчей кряду во всех соревнованиях, хотя до этого выиграл четыре из пяти. "Борнмут" забивал в каждом из 12 последних выездных поединков чемпионата. "Вишенки" выиграли лишь одну из семи встреч с "волками" в Премьер-Лиге — 0:1 на "Молинью" в феврале 2023 по руководством Гари О'Нила, который теперь тренирует соперника.



"Вулверхэмптон" надеется на возвращение в строй Нелсона Семеду, Жан-Рикнера Бельгарда и Матеуса Куньи.



"Борнмут" по-прежнему вынужден обходиться без Райана Фредерикса, Тайлера Адамса и Маркуса Тавернье.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — НЬЮКАСЛ 22:00



"Кристал Пэлас" не выиграл ни одного из 15 последних матчей чемпионата, выпадавших на среду. "Ньюкасл" набрал 10 очков в четырех последних поединках Премьер-Лиги — и только 11 в 11 предыдущих. "Сороки" одержали лишь одну победу в восьми последних выездах к "орлам" в чемпионате.



Впервые сыграв за "Пэлас" в 2024 году, защитник Роб Холдинг получил новую травму. Адам Уортон оправился после ушиба колена.



"Ньюкаслу" предстоит оценить состояние Кирана Триппьера и Джо Уиллока.



ЭВЕРТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Эвертон" набрал шесть очков в трех последних матчах Премьер-Лиги — как и в 13 предыдущих. "Ливерпуль" может повторить установленный в 1956 году клубный рекорд, забив в 21 выездном поединке подряд. "Ириски" не выиграли ни одной из 12 последних домашних встреч с "красными" в Премьер-Лиге (9 ничьих, 3 поражения), и это их худшая серия против какой-либо команды.



"Эвертон" устроит фитнес-тест для нападающего Доминика Калверт-Левина, который был вынужденно заменен против "Ноттингем Форест" в воскресенье. Бету пропустит два ближайших матча из-за подозрений на сотрясение. Шеймус Коулмен едва возобновил тренировки и играть еще не готов.



Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота угодил в лазарет на две недели. Конор Брэдли все еще недоступен.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" выиграл только один из семи последних матчей в Премьер-Лиге — дома против "Эвертона" в марте (3 ничьи, 3 поражения). Свою единственную победу в 16 последних поединках чемпионата "Шеффилд Юнайтед" одержал в гостях у "Лутона" в феврале (3 ничьи, 12 поражений). "Красные дьяволы" потерпели лишь одно поражение в 10 последних встречах с "клинками" в Премьер-Лиге — 1:2 дома в январе 2021.



"Манчестер Юнайтед" нужно осмотреть Скотта Мактоминея и Маркуса Рэшфорда, которые получили небольшие повреждения в полуфинале Кубка Англии против "Ковентри" в воскресенье. Вилли Камбвала и Мейсон Маунт не успевают поправиться к среде.



Лазарет "Шеффилд Юнайтед" в минувший уикенд пополнили Густаво Хамер и Оли Макберни, получив мышечные растяжения. Может вернуться Джек Робинсон. Том Дэвис, Риан Брюстер и Даниэль Джеббисон приступили к легким тренировкам.