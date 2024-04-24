Премьер-Лига. Анонс матчей среды
В среду, 24 апреля, состоятся четыре перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — БОРНМУТ 21:45
"Вулверхэмптон" не знает побед уже шесть матчей кряду во всех соревнованиях, хотя до этого выиграл четыре из пяти. "Борнмут" забивал в каждом из 12 последних выездных поединков чемпионата. "Вишенки" выиграли лишь одну из семи встреч с "волками" в Премьер-Лиге — 0:1 на "Молинью" в феврале 2023 по руководством Гари О'Нила, который теперь тренирует соперника.
"Вулверхэмптон" надеется на возвращение в строй Нелсона Семеду, Жан-Рикнера Бельгарда и Матеуса Куньи.
"Борнмут" по-прежнему вынужден обходиться без Райана Фредерикса, Тайлера Адамса и Маркуса Тавернье.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — НЬЮКАСЛ 22:00
"Кристал Пэлас" не выиграл ни одного из 15 последних матчей чемпионата, выпадавших на среду. "Ньюкасл" набрал 10 очков в четырех последних поединках Премьер-Лиги — и только 11 в 11 предыдущих. "Сороки" одержали лишь одну победу в восьми последних выездах к "орлам" в чемпионате.
Впервые сыграв за "Пэлас" в 2024 году, защитник Роб Холдинг получил новую травму. Адам Уортон оправился после ушиба колена.
"Ньюкаслу" предстоит оценить состояние Кирана Триппьера и Джо Уиллока.
ЭВЕРТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Эвертон" набрал шесть очков в трех последних матчах Премьер-Лиги — как и в 13 предыдущих. "Ливерпуль" может повторить установленный в 1956 году клубный рекорд, забив в 21 выездном поединке подряд. "Ириски" не выиграли ни одной из 12 последних домашних встреч с "красными" в Премьер-Лиге (9 ничьих, 3 поражения), и это их худшая серия против какой-либо команды.
"Эвертон" устроит фитнес-тест для нападающего Доминика Калверт-Левина, который был вынужденно заменен против "Ноттингем Форест" в воскресенье. Бету пропустит два ближайших матча из-за подозрений на сотрясение. Шеймус Коулмен едва возобновил тренировки и играть еще не готов.
Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота угодил в лазарет на две недели. Конор Брэдли все еще недоступен.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Манчестер Юнайтед" выиграл только один из семи последних матчей в Премьер-Лиге — дома против "Эвертона" в марте (3 ничьи, 3 поражения). Свою единственную победу в 16 последних поединках чемпионата "Шеффилд Юнайтед" одержал в гостях у "Лутона" в феврале (3 ничьи, 12 поражений). "Красные дьяволы" потерпели лишь одно поражение в 10 последних встречах с "клинками" в Премьер-Лиге — 1:2 дома в январе 2021.
"Манчестер Юнайтед" нужно осмотреть Скотта Мактоминея и Маркуса Рэшфорда, которые получили небольшие повреждения в полуфинале Кубка Англии против "Ковентри" в воскресенье. Вилли Камбвала и Мейсон Маунт не успевают поправиться к среде.
Лазарет "Шеффилд Юнайтед" в минувший уикенд пополнили Густаво Хамер и Оли Макберни, получив мышечные растяжения. Может вернуться Джек Робинсон. Том Дэвис, Риан Брюстер и Даниэль Джеббисон приступили к легким тренировкам.
24.04.2024 12:00
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Последние комментарии:
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В сети пишут, что мужчинам не выдают уже готовые паспорта, потому что "не работает система". Для детей и женщин все работает.
Ранее украинское консульство в Польше подтвердило, что приостановило оказание услуг мужчинам призывного возраста.
До последнего тарасика рил. Упыри
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База:
Пока портовые обрыганы ждут чемпионства в Лондоне не останется целых жоп.
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Шутка дня:
Обычные болельщики ФК Арсенал покупают чипсы со вкусом члена и только опытные гурманы среди них берут со вкусом вагины - они не любят привкус кала в чипсах со вкусом члена, а также им доставляет особое удовольствие разбирать сколько процентов во вкусе вагины составляет вкус члена.
(ответить)
специфические ру паблики про запахи хуев любят посещать и репостить оттуда всякие обоссаные хуесосы и пробитые пездоболы
Нормальные люди вроде меня теперь в курсе, что обоссаные хуесосы любят чипсы с запахами хуев
это почти все, что можно сказать об обоссаных хуесосах и их пристрастиях.
(ответить)
Ру паблики постят новости про чипсы с запахом вагин и членов.
Тем временем обоссанная русня, которая сбежала из страны:
кто о чем, а заукраинцы о запахах хуев
Источник: http://fapl.ru/posts/107211/?c=1#c7918540
(ответить)
Если скинуть гейбою на карту 100 рублей, он поставит на аву фотографию пачки чипсов с запахом вагины его матери.
(ответить)
лексе-арсенал порвали хуями анал
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24.04.2024 12:40 #
lexa-arsenal
да, хуи
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Источник: http://fapl.ru/posts/107211/?c=1#c7918530
24.04.2024 12:52 #
lexa-arsenal
когда о членах
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Источник: http://fapl.ru/posts/107211/?c=1#c7918530
24.04.2024 12:51 #
lexa-arsenal
рвать жопу
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Источник: http://fapl.ru/posts/107211/?c=1#c7918530
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кто о чем, а заукраинцы о запахах хуев
в прочем не удивительно
(ответить)
По опросу телеканала Sky Sports 89% болельщиков ФК Арсенал готовы были подменить Джордже Петровича во вчерашнем матче.
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ravshan-sekas
тяшило бес малангу сарро пратищка
Источник: http://fapl.ru/posts/107200/?c=1#c7918377
прав братишка на все сто
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мало того что ливерпуль деревня и рвать жопу в футболе одно из немногих вещей которые ливерпульцы там делают, так еще и выиграть не могут.
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После вчерашнего матча между Фк Арсенал и ФК Челсеа выросли объемы продаж чипсов со вкусом члена. Сначала показалось это несколько парадоксальным, но узнав что болельщиков ФК Арсенал в три раза больше чем болельщиков ФК Челсеа я понял что ошибался.
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Говорят фаны Ливерпуля до сих пор ждут когда Сити потеряют очки
Источник: http://fapl.ru/users/lexa-arsenal/
актуально до сих пор
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Вчерашняя новость в ру пабликах:
В украинских магазина в продаже появились чипсы со вкусом члена и вагины. Цена 359 грн за пачку.
Русня: ахаха бля неудивительно, это же Украина
Сегодняшняя новость:
В московских онлайн-магазинах тоже в продаже появились чипсы со вкусом вагины и члена. Цена 4690 рублей за пачку.
Русня: ээээ бля а чего так дорого, у хахлов дешевле
АХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХА
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5 главных правил обороны от клещей
С приходом тепла в ряд регионов России активизировались и паразиты, прежде всего — клещи. В медучреждения поступают жалобы от укушенных. Клещей можно повстречать почти всюду, они опасны тем, что способны переносить вирусную и бактериальную инфекцию, включая энцефалит, боррелиоз и др.
В Минздраве напоминают гражданам, какие пять правила помогут избежать лишних взаимоотношений с клещом в период особенной активности этих созданий.
Во-первых, стоит использовать закрытую одежду светлого оттенка, дабы на ткани клещ был лучше заметен.
Во-вторых, нужно заправлять сорочку в брюки, а те в носки. Так клещ столкнется с серьезным препятствием на пути к нежной коже с вкуснейшей человечьей кровью.
В-третьих, закрытого типа должна быть и обувь, чтобы паразит не пробрался под носок или штанину.
В-четвертых, полезно использовать перед выходом на улицу репеллент и обработать им все предметы одежды.
Наконец, важно периодически осматривать себя и своих спутников. По возвращении домой с прогулки следует особенно внимательно осмотреть поясничный отдел, шею, голову, пах и подмышки.
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