Премьер-Лига. Анонс матчей среды

Мохамед Салах и Джаррад Брантуэйт В среду, 24 апреля, состоятся четыре перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — БОРНМУТ 21:45

"Вулверхэмптон" не знает побед уже шесть матчей кряду во всех соревнованиях, хотя до этого выиграл четыре из пяти. "Борнмут" забивал в каждом из 12 последних выездных поединков чемпионата. "Вишенки" выиграли лишь одну из семи встреч с "волками" в Премьер-Лиге — 0:1 на "Молинью" в феврале 2023 по руководством Гари О'Нила, который теперь тренирует соперника.

"Вулверхэмптон" надеется на возвращение в строй Нелсона Семеду, Жан-Рикнера Бельгарда и Матеуса Куньи.

"Борнмут" по-прежнему вынужден обходиться без Райана Фредерикса, Тайлера Адамса и Маркуса Тавернье.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — НЬЮКАСЛ 22:00

"Кристал Пэлас" не выиграл ни одного из 15 последних матчей чемпионата, выпадавших на среду. "Ньюкасл" набрал 10 очков в четырех последних поединках Премьер-Лиги — и только 11 в 11 предыдущих. "Сороки" одержали лишь одну победу в восьми последних выездах к "орлам" в чемпионате.

Впервые сыграв за "Пэлас" в 2024 году, защитник Роб Холдинг получил новую травму. Адам Уортон оправился после ушиба колена.

"Ньюкаслу" предстоит оценить состояние Кирана Триппьера и Джо Уиллока.

ЭВЕРТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Эвертон" набрал шесть очков в трех последних матчах Премьер-Лиги — как и в 13 предыдущих. "Ливерпуль" может повторить установленный в 1956 году клубный рекорд, забив в 21 выездном поединке подряд. "Ириски" не выиграли ни одной из 12 последних домашних встреч с "красными" в Премьер-Лиге (9 ничьих, 3 поражения), и это их худшая серия против какой-либо команды.

"Эвертон" устроит фитнес-тест для нападающего Доминика Калверт-Левина, который был вынужденно заменен против "Ноттингем Форест" в воскресенье. Бету пропустит два ближайших матча из-за подозрений на сотрясение. Шеймус Коулмен едва возобновил тренировки и играть еще не готов.

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота угодил в лазарет на две недели. Конор Брэдли все еще недоступен.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

Расмус Хейлунд "Манчестер Юнайтед" выиграл только один из семи последних матчей в Премьер-Лиге — дома против "Эвертона" в марте (3 ничьи, 3 поражения). Свою единственную победу в 16 последних поединках чемпионата "Шеффилд Юнайтед" одержал в гостях у "Лутона" в феврале (3 ничьи, 12 поражений). "Красные дьяволы" потерпели лишь одно поражение в 10 последних встречах с "клинками" в Премьер-Лиге — 1:2 дома в январе 2021.

"Манчестер Юнайтед" нужно осмотреть Скотта Мактоминея и Маркуса Рэшфорда, которые получили небольшие повреждения в полуфинале Кубка Англии против "Ковентри" в воскресенье. Вилли Камбвала и Мейсон Маунт не успевают поправиться к среде.

Лазарет "Шеффилд Юнайтед" в минувший уикенд пополнили Густаво Хамер и Оли Макберни, получив мышечные растяжения. Может вернуться Джек Робинсон. Том Дэвис, Риан Брюстер и Даниэль Джеббисон приступили к легким тренировкам.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 858

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 24.04.2024 13:38 # lexa-arsenal
    В паспортном центре Варшавы огромные очереди после решения МИДа прекратить оказывать мужчинам консульские услуги.

    В сети пишут, что мужчинам не выдают уже готовые паспорта, потому что "не работает система". Для детей и женщин все работает.

    Ранее украинское консульство в Польше подтвердило, что приостановило оказание услуг мужчинам призывного возраста.



    До последнего тарасика рил. Упыри

    (ответить)

  2. gavriil 24.04.2024 13:15 # gavriil
    База:

    Пока портовые обрыганы ждут чемпионства в Лондоне не останется целых жоп.

    (ответить)

  3. gavriil 24.04.2024 13:12 # gavriil
    Шутка дня:

    Обычные болельщики ФК Арсенал покупают чипсы со вкусом члена и только опытные гурманы среди них берут со вкусом вагины - они не любят привкус кала в чипсах со вкусом члена, а также им доставляет особое удовольствие разбирать сколько процентов во вкусе вагины составляет вкус члена.

    (ответить)

  4. el-ray 24.04.2024 13:10 # el-ray
    специфические ру паблики про запахи хуев любят посещать и репостить оттуда всякие обоссаные хуесосы и пробитые пездоболы
    Нормальные люди вроде меня теперь в курсе, что обоссаные хуесосы любят чипсы с запахами хуев

    это почти все, что можно сказать об обоссаных хуесосах и их пристрастиях.

    (ответить)

  5. moneycity 24.04.2024 13:06 # moneycity
    Ру паблики постят новости про чипсы с запахом вагин и членов.

    Тем временем обоссанная русня, которая сбежала из страны:

    кто о чем, а заукраинцы о запахах хуев

    Источник: http://fapl.ru/posts/107211/?c=1#c7918540

    (ответить)

  6. moneycity 24.04.2024 13:05 # moneycity
    Если скинуть гейбою на карту 100 рублей, он поставит на аву фотографию пачки чипсов с запахом вагины его матери.

    (ответить)

  7. el-ray 24.04.2024 13:04 # el-ray
    лексе-арсенал порвали хуями анал

    (ответить)

  8. gavriil 24.04.2024 13:03 # gavriil
    24.04.2024 12:40 #
    lexa-arsenal

    да, хуи
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/107211/?c=1#c7918530

    24.04.2024 12:52 #
    lexa-arsenal

    когда о членах
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/107211/?c=1#c7918530

    24.04.2024 12:51 #
    lexa-arsenal

    рвать жопу
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/107211/?c=1#c7918530

    (ответить)

  9. el-ray 24.04.2024 13:00 # el-ray
    кто о чем, а заукраинцы о запахах хуев

    в прочем не удивительно

    (ответить)

  10. gavriil 24.04.2024 12:58 # gavriil
    По опросу телеканала Sky Sports 89% болельщиков ФК Арсенал готовы были подменить Джордже Петровича во вчерашнем матче.

    (ответить)

  11. lexa-arsenal 24.04.2024 12:56 # lexa-arsenal
    ravshan-sekas

    тяшило бес малангу сарро пратищка

    Источник: http://fapl.ru/posts/107200/?c=1#c7918377

    прав братишка на все сто

    (ответить)

  12. lexa-arsenal 24.04.2024 12:51 # lexa-arsenal
    мало того что ливерпуль деревня и рвать жопу в футболе одно из немногих вещей которые ливерпульцы там делают, так еще и выиграть не могут.

    (ответить)

  13. gavriil 24.04.2024 12:51 # gavriil
    После вчерашнего матча между Фк Арсенал и ФК Челсеа выросли объемы продаж чипсов со вкусом члена. Сначала показалось это несколько парадоксальным, но узнав что болельщиков ФК Арсенал в три раза больше чем болельщиков ФК Челсеа я понял что ошибался.

    (ответить)

  14. lexa-arsenal 24.04.2024 12:49 # lexa-arsenal
    Говорят фаны Ливерпуля до сих пор ждут когда Сити потеряют очки

    Источник: http://fapl.ru/users/lexa-arsenal/

    актуально до сих пор

    (ответить)

  15. moneycity 24.04.2024 12:15 # moneycity
    Вчерашняя новость в ру пабликах:
    В украинских магазина в продаже появились чипсы со вкусом члена и вагины. Цена 359 грн за пачку.

    Русня: ахаха бля неудивительно, это же Украина

    Сегодняшняя новость:
    В московских онлайн-магазинах тоже в продаже появились чипсы со вкусом вагины и члена. Цена 4690 рублей за пачку.

    Русня: ээээ бля а чего так дорого, у хахлов дешевле

    АХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХА

    (ответить)

  16. getafe 24.04.2024 12:07 # getafe
    5 главных правил обороны от клещей

    С приходом тепла в ряд регионов России активизировались и паразиты, прежде всего — клещи. В медучреждения поступают жалобы от укушенных. Клещей можно повстречать почти всюду, они опасны тем, что способны переносить вирусную и бактериальную инфекцию, включая энцефалит, боррелиоз и др.

    В Минздраве напоминают гражданам, какие пять правила помогут избежать лишних взаимоотношений с клещом в период особенной активности этих созданий.

    Во-первых, стоит использовать закрытую одежду светлого оттенка, дабы на ткани клещ был лучше заметен.

    Во-вторых, нужно заправлять сорочку в брюки, а те в носки. Так клещ столкнется с серьезным препятствием на пути к нежной коже с вкуснейшей человечьей кровью.

    В-третьих, закрытого типа должна быть и обувь, чтобы паразит не пробрался под носок или штанину.

    В-четвертых, полезно использовать перед выходом на улицу репеллент и обработать им все предметы одежды.

    Наконец, важно периодически осматривать себя и своих спутников. По возвращении домой с прогулки следует особенно внимательно осмотреть поясничный отдел, шею, голову, пах и подмышки.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: