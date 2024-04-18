Рис Джеймс обещает скоро вернуться

Капитан "Челси" Рис Джеймс анонсировал свое скорое возвращение в строй после травмы.

Джеймс не играет за "Челси" уже более четырех месяцев, перенеся операция на задней поверхности бедра в Финляндии в декабре.



Недавно главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что не знает, когда Джеймс вернется в строй, выразив надежду, что это случится до конца сезона.



И хотя Джеймс пока не приступил к тренировкам в общей группе, 24-летний англичанин уверяет, что его возвращения не придется долго ждать.



"Я пропал на некоторое время, но мои дела идут хорошо, действительно хорошо. Этот путь был длинным и тяжелым, но ничего такого, с чем бы я не мог справится".



"Я в порядке. На пути к возвращению в строй. Я голоднее, чем когда либо. Всех вам благ и скоро увидимся", — сообщил Джеймс своим подписчикам в инстаграме.