Рис Джеймс обещает скоро вернуться

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс анонсировал свое скорое возвращение в строй после травмы.

Джеймс не играет за "Челси" уже более четырех месяцев, перенеся операция на задней поверхности бедра в Финляндии в декабре.

Недавно главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что не знает, когда Джеймс вернется в строй, выразив надежду, что это случится до конца сезона.

И хотя Джеймс пока не приступил к тренировкам в общей группе, 24-летний англичанин уверяет, что его возвращения не придется долго ждать.

"Я пропал на некоторое время, но мои дела идут хорошо, действительно хорошо. Этот путь был длинным и тяжелым, но ничего такого, с чем бы я не мог справится".

"Я в порядке. На пути к возвращению в строй. Я голоднее, чем когда либо. Всех вам благ и скоро увидимся", — сообщил Джеймс своим подписчикам в инстаграме.


Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2024 17:00

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  1. animadora 18.04.2024 17:16 # animadora
    Всем пофиг на тебя, калека.

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  2. suddenly 18.04.2024 17:15 # suddenly
    К летнему отпуску вернётся.

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  3. bembo 18.04.2024 17:13 # bembo
    ахуено
    но иди нахуй)

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