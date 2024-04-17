Санчо открыт к возвращению в МЮ в случае увольнения Тен Хага

Джейдон Санчо Вингер Джейдон Санчо открыт ко второму шансу в "Манчестер Юнайтед", если клуб уволит своего главного тренера Эрика Тен Хага.

Напомним, Санчо угодил в опалу к Тен Хагу в сентябре, когда через социальные сети возразил Эрику, который обвинил подопечного в плохой работе на тренировках.

В результате Санчо был изолирован от первой команды "Юнайтед", а в январе на правах аренды вернулся в дортмундскую "Боруссию", с которой накануне достиг полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.

Как сообщает i News, ссылаясь на близкий к Санчо источник, 24-летний англичанин не ставит крест на своей карьере в Манчестере и готов "начать заново", если Тен Хаг уйдет.

На том, чтобы дать Санчо второй шанс, настаивает Джейсон Уилкокс, заступающий на должность технического директора "Юнайтед", но в данный момент приоритетным вариантом клуба с "Олд Траффорд" является продажа Джейдона.

Впрочем, далеко не факт, что "Юнайтед" удастся найти покупателя на Санчо, купленного у "Боруссии" за 73 миллиона фунтов в 2021 году, учитывая высокую стоимость и зарплату Джейдона.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2024 13:00

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  1. makeewadim 17.04.2024 13:05 # makeewadim
    Ошибался насчёт Беллингема, сравнивая его с этим заносчивым дноом

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