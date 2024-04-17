Санчо открыт к возвращению в МЮ в случае увольнения Тен Хага

Вингер Джейдон Санчо открыт ко второму шансу в "Манчестер Юнайтед", если клуб уволит своего главного тренера Эрика Тен Хага.

Напомним, Санчо угодил в опалу к Тен Хагу в сентябре, когда через социальные сети возразил Эрику, который обвинил подопечного в плохой работе на тренировках.



В результате Санчо был изолирован от первой команды "Юнайтед", а в январе на правах аренды вернулся в дортмундскую "Боруссию", с которой накануне достиг полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.



Как сообщает i News, ссылаясь на близкий к Санчо источник, 24-летний англичанин не ставит крест на своей карьере в Манчестере и готов "начать заново", если Тен Хаг уйдет.



На том, чтобы дать Санчо второй шанс, настаивает Джейсон Уилкокс, заступающий на должность технического директора "Юнайтед", но в данный момент приоритетным вариантом клуба с "Олд Траффорд" является продажа Джейдона.



Впрочем, далеко не факт, что "Юнайтед" удастся найти покупателя на Санчо, купленного у "Боруссии" за 73 миллиона фунтов в 2021 году, учитывая высокую стоимость и зарплату Джейдона.