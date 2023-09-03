Тен Хаг объяснил, почему Санчо пропустил матч с "Арсеналом"

Джейдон Санчо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил непопадание вингера Джейдона Санчо в заявку на матч против "Арсенала".

В каждом из трех первых матчей нового сезона Премьер-Лиги Санчо выходил на замену, однако в воскресенье 23-летний англичанин даже не попал в число запасных.

Такое решение Тен Хаг принял, потому что Санчо плохо тренировался на протяжении недели. Эрик предупреждает подопечного, что у того хватает конкурентов.

"Мы не включили его в заявку, исходя из того, как он проявляет себя на тренировках. Когда ты представляешь "Манчестер Юнайтед", ты должен достигать определенного уровня каждый день".

"У нас есть выбор в передней линии, поэтому он не попал в заявку на этот матч", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Санчо, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2023 23:00

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