Тен Хаг объяснил, почему Санчо пропустил матч с "Арсеналом"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил непопадание вингера Джейдона Санчо в заявку на матч против "Арсенала".

В каждом из трех первых матчей нового сезона Премьер-Лиги Санчо выходил на замену, однако в воскресенье 23-летний англичанин даже не попал в число запасных.



Такое решение Тен Хаг принял, потому что Санчо плохо тренировался на протяжении недели. Эрик предупреждает подопечного, что у того хватает конкурентов.



"Мы не включили его в заявку, исходя из того, как он проявляет себя на тренировках. Когда ты представляешь "Манчестер Юнайтед", ты должен достигать определенного уровня каждый день".



"У нас есть выбор в передней линии, поэтому он не попал в заявку на этот матч", — цитирует Тен Хага Sky Sports.