33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 15 апреля, поединком "Челси" и "Эвертона" завершится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — ЭВЕРТОН 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" не знает поражений уже семь матчей Премьер-Лиги кряду (3 победы, 4 ничьи). "Синие" пропускали в каждом из 13 последних поединков во всех соревнованиях (всего 27 пропущено за этот период).



Победой 1:0 над "Бернли" в предыдущий уикенд "Эвертон" прервал свою 13-матчевую безвыигрышную серию в Премьер-Лиге. Меньше "ирисок" (32) в этом сезоне английского первенства забил только "Шеффилд Юнайтед" (30).



"Челси" не проиграл ни одной из 28 последних домашних встреч с "ирисками" в чемпионате (15 побед, 13 ничьих). Последний и единственный раз "ириски" побеждали "синих" на "Стэмфорд Бридж" в Премьер-Лиге еще в ноябре 1994.



Список потерь "Челси" рискуют пополнить Аксель Дисаси и Энцо Фернандес, который получили небольшие травмы. Роберт Санчес и Рахим Стерлинг приболели на днях. Может вернуться на поле пропустивший три последних матча Бен Чилуэлл.



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин доступен, несмотря на небольшое растяжение задней поверхности бедра. Возвращаются Идрисса Гейе и Амаду Онана, а также может попасть в заявку Арно Данжума.