33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 15 апреля, поединком "Челси" и "Эвертона" завершится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЧЕЛСИ — ЭВЕРТОН 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Челси" не знает поражений уже семь матчей Премьер-Лиги кряду (3 победы, 4 ничьи). "Синие" пропускали в каждом из 13 последних поединков во всех соревнованиях (всего 27 пропущено за этот период).
Победой 1:0 над "Бернли" в предыдущий уикенд "Эвертон" прервал свою 13-матчевую безвыигрышную серию в Премьер-Лиге. Меньше "ирисок" (32) в этом сезоне английского первенства забил только "Шеффилд Юнайтед" (30).
"Челси" не проиграл ни одной из 28 последних домашних встреч с "ирисками" в чемпионате (15 побед, 13 ничьих). Последний и единственный раз "ириски" побеждали "синих" на "Стэмфорд Бридж" в Премьер-Лиге еще в ноябре 1994.
Список потерь "Челси" рискуют пополнить Аксель Дисаси и Энцо Фернандес, который получили небольшие травмы. Роберт Санчес и Рахим Стерлинг приболели на днях. Может вернуться на поле пропустивший три последних матча Бен Чилуэлл.
Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин доступен, несмотря на небольшое растяжение задней поверхности бедра. Возвращаются Идрисса Гейе и Амаду Онана, а также может попасть в заявку Арно Данжума.
15.04.2024 10:00
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Народный календарь на 15 апреля — Тит-ледолом
День назван в честь святого Тита Чудотворца. Святой с ранних лет встал на путь монашества. Имел дар чудотворения. Его земная жизнь была наполнена любовью к Богу и к ближним. За это Тит был причислен к лику святых.
Середина весны была для крестьян, даже зажиточных, голодным временем. Бесхлебница — звали 15 апреля в народе. Заканчивались запасенные овощи и крупы, а новых еще не вырастили. То, что откладывали на посадку, считалось неприкосновенным. Скотину в это время не закалывали, отправляли пастись в поля. Это была экономия на еде для скота. Яйца, которые несли куры, откладывали на пасхальную неделю.
Считалось, что с этого времени начинался на реках ледоход. День также получил название — Тит-ледолом. К этому явлению крестьяне относились с опаской. Все, что было связано с природными явлениями, их настораживало и даже пугало.
Погодные приметы:
Река разлилась — ждали богатый урожай и сенокос.
Птицы громко кричат — сообщают о хорошем урожае.
Медленно текут ручьи — свидетельствуют о том, что урожай будет плохим.
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