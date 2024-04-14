"Астон Вилла" шокировала "Арсенал"

Астон Вилла "Арсенал" упустил возможность выйти на чистое первое место в Премьер-Лиге, проиграв дома "Астон Вилле" со счетом 0:2.

По сравнению с ничьей 2:2 против "Баварии" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "канониров" вернулись Александр Зинченко, Леандро Троссард и Габриэль Жезус, заменив Якуба Кивера, Жоржиньо и Габриэля Мартинелли.

У "вилланов" произошло две перестановки в старте относительно своего матча в Европе. Николо Дзаньоло появился вместо Дугласа Луиса, Мусса Диаби — вместо Леона Бэйли.

"Арсенал" не помчался вперед сломя голову с началом матча, решив постепенно нагнетать давление. Первые шансы имел Кай Хаверц, который дважды выходил на ударную позицию по левому краю штрафной, но в первом случае не смог пробить Эмилиано Мартинеса, а во втором замешкался, и острота была потеряна.

Давление хозяев все нарастало, но гости стойко держались, а на 39-й минуте даже разразились голевым моментом, однако убежавший в прорыв Олли Уоткинс пробил в штангу.

Тут же "канониры" ответили ударом Троссарда с границы вратарской после простреле Габриэля Жезуса, однако Мартинес чудесным образом спас "вилланов" от верного гола.

Во втором тайме игра только осложнилась для "Арсенала". "Вилла" подтянула игру в обороне и сама стала атаковать смелее.

На 62-й минуте каркас ворот снова сыграл за хозяев — причем дважды. Это Юри Тилеманс ударом с края штрафной площади обстучал перекладину вместе со штангой.

Во втором тайме "Вилла" выглядела предпочтительнее и на 84-й минуте была справедливо вознаграждена голом. Мяч после прострела Люки Диня с левого фланга прошел через всю вратарскую в район дальней штанги, где открылся Леон Бэйли — 0:1.

А на 87-й минуте Уоткинс упрочил преимущество гостей. Олли вышел один на один, имея Габриэля на плечах, и подсек мяч перед Давидом Райей — 0:2.

В остатке матча "вилланы" едва не забили третий гол, а вот "канониры" моментов так и не создали.

"Арсенал" доминировал в первом тайме, хотя и не мог забить. После перерыва "канониры" неожиданно сбавили обороты, за что в итоге были наказаны.

"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Арсенал, Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2024 20:30

Количество просмотров Просмотров: 2198

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. easports 14.04.2024 21:16 # easports
    Эпичный момент, выбивают мяч из углового от Виллы, у Зины 5 секунд времени принять решение что делать с мячом, он тупо добегает с ним до Тилеманса, врезается в него, теряет мяч и тот бьет в в девятку, от двух штанг мяч чудом не залетает в ворота. Ну не топарь ли а.

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  2. bembo 14.04.2024 21:14 # bembo
    мой совет лузерастам и арсосальцам - сжимайте брелочек посильнее, и будет вам счастье.

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  3. chelsea-69 14.04.2024 21:12 # chelsea-69
    Вы чего пригорюнились, чуваки? Ведь главное, что у пенсов все хуево

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  4. meshuggah 14.04.2024 21:09 # meshuggah
    Ахахах оррууу с никчемных неудачников на пидорах подзалупали и гг

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  5. lexa-arsenal 14.04.2024 21:04 # lexa-arsenal
    Сука играли же пиздато, из-за хохла в старте опять все сбилось блять

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  6. chelsea-69 14.04.2024 21:02 # chelsea-69
    Какой же был Гостеприимный игровой день

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  7. chelsia-hueta 14.04.2024 21:02 # chelsia-hueta
    Гуд ибнинг, артета конченый пидорас как можно было выпустить Хохла мобилизованного , я в ахуе , и какие хуевые удары были по воротам , и какие хуесосы в виле играют , просто матч шокированний

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  8. bembo 14.04.2024 21:02 # bembo
    лавия и кайседо : "бля как пронесло с лузеркой, фух"
    хаверц и жорж : "верните мне мой чарле, я устал"

    ахахаха

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  9. lexa-arsenal 14.04.2024 21:01 # lexa-arsenal
    Сука бомбит как железобетонный состав , уверенные победы, две ничьи с топами, нет сука кивиора на Зинченко надо поменять, далбаеб сука сам себя запутал пидарас. Сука орну если поставит кивиора и вин опять пойдет, ну даун сука. Баварию выигрывать и дальше продолжать вин делать, эта хуета пробирочная манчестерская ни одного титула не достойна

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  10. skydreams 14.04.2024 21:01 # skydreams
    похуй на эти бадания в грязи, матч тура будет завтра! ждём, чилим пока

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  11. bembo 14.04.2024 21:00 # bembo
    бля так-то сити изи может опять требл оформить, вот это точно п13дос))))
    в кубке англии фавориты, в апл фавориты.
    в лч кроме реала и баварии конкурентов нету, кто бы им чет противопоставил

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  12. girasimus 14.04.2024 21:00 # girasimus
    Виталик, здоровья!
    Лехе-гондурасу терпения!

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  13. wenger1 14.04.2024 20:58 # wenger1
    Салиба, райс, сака, остальных тоже на xyй

    (ответить)

  14. bembo 14.04.2024 20:56 # bembo
    https://www.youtube.com/watch?v=WPCSPwgd9E8

    как же рад видеть довольное лицо джаки, на хет-трик идут
    так же рад был за фабрегаса, ван перси и иже с ними.
    Хочешь трофеев - беги с арсенала. Народная мудрость английской лиги

    (ответить)

  15. bembo 14.04.2024 20:54 # bembo
    ты внатуре олененок бемби )) Никому не нужна помойка с 10 места, без еврокубков и еврокубковых перспектив.

    Источник: http://fapl.ru/posts/107022/?c=1#c7914739



    самый главный косяк вот так вот считать)

    (ответить)

  16. skychnie-oboi 14.04.2024 20:53 # skychnie-oboi
    Тем временем - Х.Кейн наконец то стал чемпиком.

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  17. narcot 14.04.2024 20:52 # narcot
    манкурт, ты живой?




    Массовая пизделовка произошла в Саратове

    Замес начался прямо в центре города. Толпа пацанов устроила драку с криками и угрозами. В какой-то момент одна из сторон конфликта стала терпеть поражение, поэтому драчуны применили секретное оружие. Чел на серебристой Приоре стал пытаться давить противников собственной бричкой. Случайные прохожие знатно охерели от представления. После потасовки все участники разбежались по углам, сейчас их ищут стражи правопорядка. Водителя Приоры уже приняли.

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  18. sapojnik 14.04.2024 20:52 # sapojnik
    1 Манчестер Сити 32 73

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  19. bembo 14.04.2024 20:48 # bembo
    с каким же кайфом завтра будем смотреть матч ИМПЕРАТОРОВ!

    ух, надо подготовить пивасик зачотный, рыбеху топовую и чилить кайфовать

    это последний сезон когда мы чилим кайфуем на расслабоне матчи челси просматриваем, а уже в следующем сезоне мы будем сжимая брелочки воевать за ТРОН

    (ответить)

  20. largo-winch 14.04.2024 20:48 # largo-winch
    Алонсо великий игрок и уже великий тренер.
    Сделал Байер ЧЕМПИОНОМ впервые в её истории...
    Это выдающееся достижение!
    Never say Neverkusen again!!!

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