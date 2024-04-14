"Астон Вилла" шокировала "Арсенал"

"Арсенал" упустил возможность выйти на чистое первое место в Премьер-Лиге, проиграв дома "Астон Вилле" со счетом 0:2.

По сравнению с ничьей 2:2 против "Баварии" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "канониров" вернулись Александр Зинченко, Леандро Троссард и Габриэль Жезус, заменив Якуба Кивера, Жоржиньо и Габриэля Мартинелли.



У "вилланов" произошло две перестановки в старте относительно своего матча в Европе. Николо Дзаньоло появился вместо Дугласа Луиса, Мусса Диаби — вместо Леона Бэйли.



"Арсенал" не помчался вперед сломя голову с началом матча, решив постепенно нагнетать давление. Первые шансы имел Кай Хаверц, который дважды выходил на ударную позицию по левому краю штрафной, но в первом случае не смог пробить Эмилиано Мартинеса, а во втором замешкался, и острота была потеряна.



Давление хозяев все нарастало, но гости стойко держались, а на 39-й минуте даже разразились голевым моментом, однако убежавший в прорыв Олли Уоткинс пробил в штангу.



Тут же "канониры" ответили ударом Троссарда с границы вратарской после простреле Габриэля Жезуса, однако Мартинес чудесным образом спас "вилланов" от верного гола.



Во втором тайме игра только осложнилась для "Арсенала". "Вилла" подтянула игру в обороне и сама стала атаковать смелее.



На 62-й минуте каркас ворот снова сыграл за хозяев — причем дважды. Это Юри Тилеманс ударом с края штрафной площади обстучал перекладину вместе со штангой.



Во втором тайме "Вилла" выглядела предпочтительнее и на 84-й минуте была справедливо вознаграждена голом. Мяч после прострела Люки Диня с левого фланга прошел через всю вратарскую в район дальней штанги, где открылся Леон Бэйли — 0:1.



А на 87-й минуте Уоткинс упрочил преимущество гостей. Олли вышел один на один, имея Габриэля на плечах, и подсек мяч перед Давидом Райей — 0:2.



В остатке матча "вилланы" едва не забили третий гол, а вот "канониры" моментов так и не создали.



"Арсенал" доминировал в первом тайме, хотя и не мог забить. После перерыва "канониры" неожиданно сбавили обороты, за что в итоге были наказаны.



"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче