"Астон Вилла" шокировала "Арсенал"
"Арсенал" упустил возможность выйти на чистое первое место в Премьер-Лиге, проиграв дома "Астон Вилле" со счетом 0:2.
По сравнению с ничьей 2:2 против "Баварии" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "канониров" вернулись Александр Зинченко, Леандро Троссард и Габриэль Жезус, заменив Якуба Кивера, Жоржиньо и Габриэля Мартинелли.
У "вилланов" произошло две перестановки в старте относительно своего матча в Европе. Николо Дзаньоло появился вместо Дугласа Луиса, Мусса Диаби — вместо Леона Бэйли.
"Арсенал" не помчался вперед сломя голову с началом матча, решив постепенно нагнетать давление. Первые шансы имел Кай Хаверц, который дважды выходил на ударную позицию по левому краю штрафной, но в первом случае не смог пробить Эмилиано Мартинеса, а во втором замешкался, и острота была потеряна.
Давление хозяев все нарастало, но гости стойко держались, а на 39-й минуте даже разразились голевым моментом, однако убежавший в прорыв Олли Уоткинс пробил в штангу.
Тут же "канониры" ответили ударом Троссарда с границы вратарской после простреле Габриэля Жезуса, однако Мартинес чудесным образом спас "вилланов" от верного гола.
Во втором тайме игра только осложнилась для "Арсенала". "Вилла" подтянула игру в обороне и сама стала атаковать смелее.
На 62-й минуте каркас ворот снова сыграл за хозяев — причем дважды. Это Юри Тилеманс ударом с края штрафной площади обстучал перекладину вместе со штангой.
Во втором тайме "Вилла" выглядела предпочтительнее и на 84-й минуте была справедливо вознаграждена голом. Мяч после прострела Люки Диня с левого фланга прошел через всю вратарскую в район дальней штанги, где открылся Леон Бэйли — 0:1.
А на 87-й минуте Уоткинс упрочил преимущество гостей. Олли вышел один на один, имея Габриэля на плечах, и подсек мяч перед Давидом Райей — 0:2.
В остатке матча "вилланы" едва не забили третий гол, а вот "канониры" моментов так и не создали.
"Арсенал" доминировал в первом тайме, хотя и не мог забить. После перерыва "канониры" неожиданно сбавили обороты, за что в итоге были наказаны.
"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче
14.04.2024 20:30
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Последние комментарии:
Эпичный момент, выбивают мяч из углового от Виллы, у Зины 5 секунд времени принять решение что делать с мячом, он тупо добегает с ним до Тилеманса, врезается в него, теряет мяч и тот бьет в в девятку, от двух штанг мяч чудом не залетает в ворота. Ну не топарь ли а.
(ответить)
мой совет лузерастам и арсосальцам - сжимайте брелочек посильнее, и будет вам счастье.
(ответить)
Вы чего пригорюнились, чуваки? Ведь главное, что у пенсов все хуево
(ответить)
Ахахах оррууу с никчемных неудачников на пидорах подзалупали и гг
(ответить)
Сука играли же пиздато, из-за хохла в старте опять все сбилось блять
(ответить)
Какой же был Гостеприимный игровой день
(ответить)
Гуд ибнинг, артета конченый пидорас как можно было выпустить Хохла мобилизованного , я в ахуе , и какие хуевые удары были по воротам , и какие хуесосы в виле играют , просто матч шокированний
(ответить)
лавия и кайседо : "бля как пронесло с лузеркой, фух"
хаверц и жорж : "верните мне мой чарле, я устал"
ахахаха
(ответить)
Сука бомбит как железобетонный состав , уверенные победы, две ничьи с топами, нет сука кивиора на Зинченко надо поменять, далбаеб сука сам себя запутал пидарас. Сука орну если поставит кивиора и вин опять пойдет, ну даун сука. Баварию выигрывать и дальше продолжать вин делать, эта хуета пробирочная манчестерская ни одного титула не достойна
(ответить)
похуй на эти бадания в грязи, матч тура будет завтра! ждём, чилим пока
(ответить)
бля так-то сити изи может опять требл оформить, вот это точно п13дос))))
в кубке англии фавориты, в апл фавориты.
в лч кроме реала и баварии конкурентов нету, кто бы им чет противопоставил
(ответить)
Виталик, здоровья!
Лехе-гондурасу терпения!
(ответить)
Салиба, райс, сака, остальных тоже на xyй
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=WPCSPwgd9E8
как же рад видеть довольное лицо джаки, на хет-трик идут
так же рад был за фабрегаса, ван перси и иже с ними.
Хочешь трофеев - беги с арсенала. Народная мудрость английской лиги
(ответить)
ты внатуре олененок бемби )) Никому не нужна помойка с 10 места, без еврокубков и еврокубковых перспектив.
Источник: http://fapl.ru/posts/107022/?c=1#c7914739
самый главный косяк вот так вот считать)
(ответить)
Тем временем - Х.Кейн наконец то стал чемпиком.
(ответить)
манкурт, ты живой?
Массовая пизделовка произошла в Саратове
Замес начался прямо в центре города. Толпа пацанов устроила драку с криками и угрозами. В какой-то момент одна из сторон конфликта стала терпеть поражение, поэтому драчуны применили секретное оружие. Чел на серебристой Приоре стал пытаться давить противников собственной бричкой. Случайные прохожие знатно охерели от представления. После потасовки все участники разбежались по углам, сейчас их ищут стражи правопорядка. Водителя Приоры уже приняли.
(ответить)
1 Манчестер Сити 32 73
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с каким же кайфом завтра будем смотреть матч ИМПЕРАТОРОВ!
ух, надо подготовить пивасик зачотный, рыбеху топовую и чилить кайфовать
это последний сезон когда мы чилим кайфуем на расслабоне матчи челси просматриваем, а уже в следующем сезоне мы будем сжимая брелочки воевать за ТРОН
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Алонсо великий игрок и уже великий тренер.
Сделал Байер ЧЕМПИОНОМ впервые в её истории...
Это выдающееся достижение!
Never say Neverkusen again!!!
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