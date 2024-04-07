Сака пообещал, что "Арсенал" не повторит ошибок прошлого сезона

Вингер "Арсенала" Букайо Сака пообещал, что на сей раз его команда не повторит ошибок прошлого сезона.

Большую часть прошлого сезона "Арсенал" провел на вершине Премьер-Лиги, но в концовке резко сбавил обороты, разбазарив преимущество в восемь очков и позволив "Манчестер Сити" перехватить титул.



После победы 0:3 над "Брайтоном" в субботу "Арсенал" минимум на сутки возглавил Премьер-Лигу, и Сака убежден, что на сей раз "канониры" не самоустранятся.



"Внутри все мы испытываем возбуждение. Мы знаем, что эта победа вернула нас на вершину. Мы выходим на финишную прямую".



"Прошлый сезон сложился не лучшим образом, но это был замечательный урок. В такого рода матчах нужно досрочно решать исход. В этом году мы чувствуем себя комфортнее. Я чувствую, что команда стала лучше".



"Мы упорно трудимся от голкипера до нападающего — вы видели это по Каю (Хаверцу). Мы знаем, как нам вести игру. Мы хотим побеждать, и именно такой дух нам нужен", — цитирует Сака Daily Mail.