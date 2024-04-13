"Манчестер Юнайтед" еле унес ноги от "Борнмута", завершив этот выездной матч со счетом 2:2.

Главный тренер "вишенок" Андони Ираола произвел три изменения в стартовом составе, выпустив Маркоса Сенеси, Луиса Синистерру и Данго Уаттара вместо Ллойда Келли, Маркуса Тавернье и Антуана Семеньо.



А вот наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг выпустил тех же игроков, что начинали ничейный матч против "Ливерпуля" (2:2).



"Борнмут" не так много владел мячом, но играл острее в начале матча и уже на 16-й минуте открыл счет. У Вилли Камбвала дрогнули коленки перед Домиником Соланке, который в результате вышел на подступы к штрафной и поразил нижний угол ворот — 1:0.



Вскоре хозяева еще несколько раз угрожали воротам Андре Онана, но в итоге пропустили сами. На 31-й минуте Илья Забарный неудачно прервал прострел Алехандро Гарначо с правого края штрафной, а Бруну Фернандеш пробил по удачно отскочившему мячу — 1:1.



"Вишенки" ничуть не расстроились, продолжив искать счастье в атаках. На 36-й минуте Джастин Клюйверт вошел в штрафную с левого фланга и нанес удар в ближний угол ворот из под двух соперников — 2:1.



В остатке первого тайма команды обменялись попаданиями в перекладину, но в целом "Борнмут" выглядел предпочтительнее и был ближе к своему третьему голу, нежели "Юнайтед" к своему второму.



Во втором тайме опасные моменты возникали редко, но инициативой по-прежнему владели "вишенки". Так было до 63-й минуты, когда Адам Смит нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, а Фернандеш четко исполнил назначенный пенальти — 2:2.



В остатке матча хозяева не перестали стремиться вперед, но и гости предпринимали робкие попытки вырвать победу. Опасных моментов почти не возникало, и все шло к тому, что ничейный счет останется на табло до финального свистка.



На пятой компенсированной минуте Райан Кристи нарвался на фол Камбвала на границе штрафной, однако система VAR решила, что нарушение случилось за пределами площадки, и пенальти "Борнмут" не получил. А штрафной удар в исполнении Энеса Унала пришелся в стенку.



"Юнайтед" забил нелогичный гол, а также реализовал пенальти, благодаря чему возвращается домой с одним очком. Можно сказать, что "дьяволам" повезло, потому что по игре "Борнмут" был значительно лучше.



"Борнмут" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче