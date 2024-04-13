"Ньюкасл" обязан выплатить 28 млн. фунтов "Челси" за Холла

Перед "Ньюкаслом" возникла обязанность выплатить "Челси" 28 миллионов фунтов за защитника Льюиса Холла после победы 4:0 над "Тоттенхэмом".

Ранее в субботу "Ньюкасл" разгромил дома "Тоттенхэм", а арендуемый у "Челси" Холл появился на замену в этом матче.



Арендное соглашение по Холлу предусматривает обязанность для "Ньюкасла" выкупить Льюиса за 28 миллионов фунтов, если "сороки" финишируют в Премьер-Лиге не ниже 14-го места, сообщает Daily Mirror.



Как раз победой над "шпорами" "Ньюкасл" математически гарантировал себе, что не опустится так низко, и теперь "Челси" получит за 19-летнего англичанина 28 млн. фунтов. Еще 7 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги Холл сыграл 12 матчей, включая лишь три выхода в старте.