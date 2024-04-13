"Челси" потратил на трансферы 747 млн. фунтов в сезоне 2022/23

За прошлый сезон "Челси" потратил на трансферы впечатляющую сумму в 747 миллионов фунтов.

Соответствующий вывод может сделать из отчетности, которая была подана родительской компанией "Челси" в Регистрационную палату Великобритании, уточняет BBC.



В отчетный период попали такие приобретения, как Энцо Фернандес из "Бенфики" за 105 млн. фунтов, Михаил Мудрик из "Шахтера" за 89 млн. фунтов и Бенуа Бадишиле из "Монако" за 35 млн. фунтов.



Уже после 30 июня 2023 "Челси" купил игроков еще на 450 млн. фунтов, но это будет отражено уже в отчетности клуба за сезон 2023/24.



В прошлом сезоне "Челси" нарастил свою зарплатную ведомость на 18% — до 404 млн. фунтов, и это второй высший показатель в Премьер-Лиге.



Также из отчета следует, что за сезон 2022/23 "Челси" продал игроков на 203 млн. фунтов, включая Кая Хаверца в "Арсенал" за 65 млн. фунтов, Матео Ковачича в "Манчестер Сити" за 25 млн. фунтов и Тимо Вернера в "РБ Лейпциг" за 25 млн. фунтов.



Продажа Мейсона Маунта в "Манчестер Юнайтед" за 60 млн. фунтов будет отнесена уже к сезону 2023/24, как и рекордная для всей Премьер-Лиги покупка Мойсеса Кайседо из "Брайтона" за 115 млн. фунтов.



Еще одна важная деталь состоит в том, что "Челси" продал отель при своем стадионе "Стэмфорд Бридж" за 77 млн. фунтов.