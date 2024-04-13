"Челси" заплатил агентам рекордные 75 млн. фунтов

"Челси" установил новый рекорд Премьер-Лиги, потратив на услуги футбольных агентов 75 миллионов фунтов за сезон.

Накануне FA опубликовала ежегодный отчет об отчислениях аккредитованным агентам. Из этого отчета следует, что в период с 1 февраля 2023 по 1 февраля 2024 клубы Премьер-Лиги суммарно потратили на услуги посредников 409.6 млн. фунтов.



Самым щедрым клубом, как уже было сказано, стал "Челси", заплатив агентам 75.1 млн. фунтов. Так много в истории Премьер-Лиги еще никто не тратил на посредников.



Отчетный период включает в себя последние летнее и зимнее трансферные окна. "Челси" никого не купил в январе, но летом крупно потратился на игроков вроде Мойсеса Кайседо, Ромео Лавиа и Коула Палмера.



"Манчестер Сити", возглавлявший прошлогодний рейтинг с показателем в 51 млн. фунтов, нарастил свои расходы на агентов за пределы 60 млн. фунтов. Далее следуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал" и "Астон Вилла".



Самыми скупыми клубами на агентские оказались "Лутон" (2 млн. фунтов), "Шеффилд Юнайтед" (5.1 млн. фунтов), "Бернли" (6.9 млн. фунтов) и "Брентфорд" (8.1 млн. фунтов).



