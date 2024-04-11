"Ливерпуль" разгромлен дома "Аталантой"
"Аталанта" нанесла "Ливерпулю" крупное домашнее поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы со счетом 0:3.
Матч на "Энфилде" начался с невероятного сейва голкипера хозяев Кувина Келлехера, который головой отразил удар Марио Пашалича с близкого расстояния.
"Аталанта" выглядела лучше в начале матча, но это продлилось недолго, и уже на 16-й минуте Дарвин Нуньес охладил пыл соперника. Нападающий "Ливерпуля" подсек мяч перед голкипером, но слегка не попал в створ.
А на 26-й минуте Харви Эллиотт обводящим ударом с края штрафной площади попал в перекладину и штангу.
Казалось, "красные" пришли в себя, но на 38-й минуте их соперник внезапно открыл счет. Это Джанлука Скамакка в касание из пределов штрафной замкнул прострел Давиде Дзаппакосты с правого фланга — 0:1.
До перерыва гости имели еще один верный момент, но Келлехер спас хозяев после выхода Тена Копмейнерса один на один.
Юрген Клопп, возмущенный игрой своей команды, произвел сразу тройную замену в перерыве, бросив в бой Энди Робертсона, Доминика Собослаи и Мохамеда Салаха.
Разговор Клоппа и произведенные им замены окончательно привели в чувство "Ливерпуль", который принялся отчаянно давить. "Аталанта" оборонялась всей командой.
А на 60-й минуте гости показали зубы. Шарль Де Кетеларе навесил с правого фланга в центр штрафной на Скамакку, который в касание опустил мяч в ворота — 0:2.
На 79-й минуте Салаху удалось поразить ворота "Аталанты", замкнув прострел Робертсона к дальней штанге, однако из-за офсайда гол не был засчитан. Тут же гости ответили ударом головой Скамакки над перекладиной.
И все-таки "Аталанте" удалось сделать счет крупным. На 83-й минуте Пашалич добил мяч в ворота после отраженного Келлехером удара Эдерсона — 0:3. А началась эта контратака гостей с потери Собослаи в центральном круге.
"Красные" так и не смогли размочить счет, что сильно усложняет их задачу на ответный матч в Италии.
"Ливерпуль" — "Аталанта" — 0:3 (0:1)
Голы: Скамакка 38, 60, Пашалич 83.
"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Конате, Ван Дейк, Цимикас (Робертсон 45), Джонс (Собослаи 45), Макаллистер, Эндо (Жота 76), Эллиотт (Салах 45), Нуньес (Диас 60), Гакпо.
"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Джимшити, Хин, Руджери, Эдерсон, Де Рон, Пашалич, Копмейнерс, Скамакка, Де Кетеларе (Миранчук 89).
Предупреждения: Хин, Руджери.
11.04.2024 23:50
Просмотров: 926
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В Англии достойно проигрывает тока Императорпуль,остальные всасывают!!!
запомните братишки!!!
(ответить)
Мысли Алонсо, когда он смотрел сегодняшний матч:"Боже, как хорошо, что я не вляпался в это гакпо. А ведь жота была совсем близко"
(ответить)
Колбасята, а где вы были все эти 8 лет со своими "эх гомес говно собака, эй нунис ты криногий даун, эй джонс хуле ты параша такая медленная будто бухала вчера" ???????
(ответить)
Чет походу Англия не получит доп место в ЛЧ
(ответить)
Этот Баер производил героин.
(ответить)
Походу Алонсо заберет Кубок ЛЕ
(ответить)
Позорники
(ответить)
11.04.2024 23:35 #
narcot
сосатб!))
(ответить)
11.04.2024 23:37 # удалить
girasimus
Сегодня твой день, можешь приступать сосатб
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/106946/?c=1#c7913706
(ответить)
Продали матч букмекерам,что бы на лето трансфер бомбовые сделать.
Отлично,одобряю тихо и красиво слили матч
Нах ненужный Кубок ЛЕ
Кмооон красиво
(ответить)
Лучший матч сезона. Прежде всего благодаря тренерскому гению Клоппа. Так перестроить свою привычную игру и разобрать соперника - это выше всяких похвал.
(ответить)
бравые христианские итальянские воины матери салаха на волосатое ебало накончали
(ответить)
Наркот, а админ говорит, что это разгром)
____________
11.04.2024 07:56 #
gucman
Всос четвергпуля с разгромным счетом
(ответить)
В ответке е6нем их
(ответить)
Хуйня, проходили уже. 0:4 в Аталанте (или как там этот город пиндосовский называется) и неве гив ап эгеин. Ну а если нет, то и внутренний дубль сойдёт.
(ответить)
Могли бы и не так показательно сливать ЛЕ ради чемпионата..
(ответить)
Позор...Все проебалисьь.Уже знаешь наперед что будет выход 3 в 1 и какой то Нуньес ебанет в молоко иои выберет самый неправильный
вариант развития атаки.Если уже Собослай делает пасы сопернику - то все ясно.
(ответить)
знатный товарняк некоторые личности скатали
(ответить)
11.04.2024 20:11 #
liverpo0ol
Включил 8к ЛЧ не мог найти чорли. В ЛЕ их тоже не нашел. В каком соревнований они играют помогите найти?
(ответить)
11.04.2024 21:34 #
girasimus
Пенсяры, настраиваем ваши ипла в 4К, растягиваем лыбу, скоро ваш любимый клуб играет.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/106946/?c=1#c7913705
(ответить)
кто кто, а колбаса в ответке может отыграться. думаю всё равно 30-35 процентов на проход колбасы. даже можно было бы поставить в теории, надо подумать
(ответить)
26.10.2023 17:18 #
sausage
Тулуза - 79.3 млн. евро 10-е место
Челси - 999.0 млн. евро 10-е место
Ну почти
Источник: http://fapl.ru/posts/103603/?c=1#c7851829
Аталанта, кстати, тоже 79 миллионов. Прям как Тулуза.
Ну почти
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий