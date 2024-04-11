"Ливерпуль" разгромлен дома "Аталантой"

Джанлука Скамакка "Аталанта" нанесла "Ливерпулю" крупное домашнее поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы со счетом 0:3.

Матч на "Энфилде" начался с невероятного сейва голкипера хозяев Кувина Келлехера, который головой отразил удар Марио Пашалича с близкого расстояния.

"Аталанта" выглядела лучше в начале матча, но это продлилось недолго, и уже на 16-й минуте Дарвин Нуньес охладил пыл соперника. Нападающий "Ливерпуля" подсек мяч перед голкипером, но слегка не попал в створ.

А на 26-й минуте Харви Эллиотт обводящим ударом с края штрафной площади попал в перекладину и штангу.

Казалось, "красные" пришли в себя, но на 38-й минуте их соперник внезапно открыл счет. Это Джанлука Скамакка в касание из пределов штрафной замкнул прострел Давиде Дзаппакосты с правого фланга — 0:1.

До перерыва гости имели еще один верный момент, но Келлехер спас хозяев после выхода Тена Копмейнерса один на один.

Юрген Клопп, возмущенный игрой своей команды, произвел сразу тройную замену в перерыве, бросив в бой Энди Робертсона, Доминика Собослаи и Мохамеда Салаха.

Разговор Клоппа и произведенные им замены окончательно привели в чувство "Ливерпуль", который принялся отчаянно давить. "Аталанта" оборонялась всей командой.

А на 60-й минуте гости показали зубы. Шарль Де Кетеларе навесил с правого фланга в центр штрафной на Скамакку, который в касание опустил мяч в ворота — 0:2.

На 79-й минуте Салаху удалось поразить ворота "Аталанты", замкнув прострел Робертсона к дальней штанге, однако из-за офсайда гол не был засчитан. Тут же гости ответили ударом головой Скамакки над перекладиной.

И все-таки "Аталанте" удалось сделать счет крупным. На 83-й минуте Пашалич добил мяч в ворота после отраженного Келлехером удара Эдерсона — 0:3. А началась эта контратака гостей с потери Собослаи в центральном круге.

"Красные" так и не смогли размочить счет, что сильно усложняет их задачу на ответный матч в Италии.

"Ливерпуль" — "Аталанта" — 0:3 (0:1)

Голы: Скамакка 38, 60, Пашалич 83.

"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Конате, Ван Дейк, Цимикас (Робертсон 45), Джонс (Собослаи 45), Макаллистер, Эндо (Жота 76), Эллиотт (Салах 45), Нуньес (Диас 60), Гакпо.

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Джимшити, Хин, Руджери, Эдерсон, Де Рон, Пашалич, Копмейнерс, Скамакка, Де Кетеларе (Миранчук 89).

Предупреждения: Хин, Руджери.


Метки Аталанта, Ливерпуль, Лига Европы, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2024 23:50

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 12.04.2024 00:08 # v-0987654321
    В Англии достойно проигрывает тока Императорпуль,остальные всасывают!!!

    запомните братишки!!!

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  2. hachidlo 12.04.2024 00:06 # hachidlo
    Мысли Алонсо, когда он смотрел сегодняшний матч:"Боже, как хорошо, что я не вляпался в это гакпо. А ведь жота была совсем близко"

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  3. thegodfather 12.04.2024 00:05 # thegodfather
    Колбасята, а где вы были все эти 8 лет со своими "эх гомес говно собака, эй нунис ты криногий даун, эй джонс хуле ты параша такая медленная будто бухала вчера" ???????

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  4. quickelf 12.04.2024 00:05 # quickelf
    Чет походу Англия не получит доп место в ЛЧ

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  5. gavriil 12.04.2024 00:03 # gavriil
    Этот Баер производил героин.

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  6. girasimus 12.04.2024 00:02 # girasimus
    Походу Алонсо заберет Кубок ЛЕ

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  7. sapojnik 12.04.2024 00:02 # sapojnik
    Позорники

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  8. girasimus 12.04.2024 00:01 # girasimus
    11.04.2024 23:35 #
    narcot

    сосатб!))
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    11.04.2024 23:37 # удалить
    girasimus

    Сегодня твой день, можешь приступать сосатб
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    Источник: http://fapl.ru/posts/106946/?c=1#c7913706

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  9. v-0987654321 12.04.2024 00:01 # v-0987654321
    Продали матч букмекерам,что бы на лето трансфер бомбовые сделать.
    Отлично,одобряю тихо и красиво слили матч

    Нах ненужный Кубок ЛЕ

    Кмооон красиво

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  10. narcot 12.04.2024 00:00 # narcot
    Лучший матч сезона. Прежде всего благодаря тренерскому гению Клоппа. Так перестроить свою привычную игру и разобрать соперника - это выше всяких похвал.

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  11. satellite 12.04.2024 00:00 # satellite
    бравые христианские итальянские воины матери салаха на волосатое ебало накончали

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  12. takernotagiver 12.04.2024 00:00 # takernotagiver
    Наркот, а админ говорит, что это разгром)
    ____________
    11.04.2024 07:56 #
    gucman

    Всос четвергпуля с разгромным счетом

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  13. fiezzo 11.04.2024 23:59 # fiezzo
    В ответке е6нем их

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  14. sausage 11.04.2024 23:59 # sausage
    Хуйня, проходили уже. 0:4 в Аталанте (или как там этот город пиндосовский называется) и неве гив ап эгеин. Ну а если нет, то и внутренний дубль сойдёт.

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  15. aliluya-nn 11.04.2024 23:58 # aliluya-nn
    Могли бы и не так показательно сливать ЛЕ ради чемпионата..

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  16. skychnie-oboi 11.04.2024 23:58 # skychnie-oboi
    Позор...Все проебалисьь.Уже знаешь наперед что будет выход 3 в 1 и какой то Нуньес ебанет в молоко иои выберет самый неправильный
    вариант развития атаки.Если уже Собослай делает пасы сопернику - то все ясно.

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  17. ooaaaa 11.04.2024 23:57 # ooaaaa
    знатный товарняк некоторые личности скатали

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  18. narcot 11.04.2024 23:57 # narcot
    11.04.2024 20:11 #
    liverpo0ol

    Включил 8к ЛЧ не мог найти чорли. В ЛЕ их тоже не нашел. В каком соревнований они играют помогите найти?
    (ответить)
    11.04.2024 21:34 #
    girasimus

    Пенсяры, настраиваем ваши ипла в 4К, растягиваем лыбу, скоро ваш любимый клуб играет.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/106946/?c=1#c7913705

    (ответить)

  19. skydreams 11.04.2024 23:57 # skydreams
    кто кто, а колбаса в ответке может отыграться. думаю всё равно 30-35 процентов на проход колбасы. даже можно было бы поставить в теории, надо подумать

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  20. hachidlo 11.04.2024 23:56 # hachidlo
    26.10.2023 17:18 #
    sausage

    Тулуза - 79.3 млн. евро 10-е место
    Челси - 999.0 млн. евро 10-е место

    Ну почти

    Источник: http://fapl.ru/posts/103603/?c=1#c7851829

    Аталанта, кстати, тоже 79 миллионов. Прям как Тулуза.

    Ну почти

    (ответить)

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