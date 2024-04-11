"Ливерпуль" разгромлен дома "Аталантой"

"Аталанта" нанесла "Ливерпулю" крупное домашнее поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы со счетом 0:3.

Матч на "Энфилде" начался с невероятного сейва голкипера хозяев Кувина Келлехера, который головой отразил удар Марио Пашалича с близкого расстояния.



"Аталанта" выглядела лучше в начале матча, но это продлилось недолго, и уже на 16-й минуте Дарвин Нуньес охладил пыл соперника. Нападающий "Ливерпуля" подсек мяч перед голкипером, но слегка не попал в створ.



А на 26-й минуте Харви Эллиотт обводящим ударом с края штрафной площади попал в перекладину и штангу.



Казалось, "красные" пришли в себя, но на 38-й минуте их соперник внезапно открыл счет. Это Джанлука Скамакка в касание из пределов штрафной замкнул прострел Давиде Дзаппакосты с правого фланга — 0:1.



До перерыва гости имели еще один верный момент, но Келлехер спас хозяев после выхода Тена Копмейнерса один на один.



Юрген Клопп, возмущенный игрой своей команды, произвел сразу тройную замену в перерыве, бросив в бой Энди Робертсона, Доминика Собослаи и Мохамеда Салаха.



Разговор Клоппа и произведенные им замены окончательно привели в чувство "Ливерпуль", который принялся отчаянно давить. "Аталанта" оборонялась всей командой.



А на 60-й минуте гости показали зубы. Шарль Де Кетеларе навесил с правого фланга в центр штрафной на Скамакку, который в касание опустил мяч в ворота — 0:2.



На 79-й минуте Салаху удалось поразить ворота "Аталанты", замкнув прострел Робертсона к дальней штанге, однако из-за офсайда гол не был засчитан. Тут же гости ответили ударом головой Скамакки над перекладиной.



И все-таки "Аталанте" удалось сделать счет крупным. На 83-й минуте Пашалич добил мяч в ворота после отраженного Келлехером удара Эдерсона — 0:3. А началась эта контратака гостей с потери Собослаи в центральном круге.



"Красные" так и не смогли размочить счет, что сильно усложняет их задачу на ответный матч в Италии.



"Ливерпуль" — "Аталанта" — 0:3 (0:1)



Голы: Скамакка 38, 60, Пашалич 83.



"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Конате, Ван Дейк, Цимикас (Робертсон 45), Джонс (Собослаи 45), Макаллистер, Эндо (Жота 76), Эллиотт (Салах 45), Нуньес (Диас 60), Гакпо.



"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Джимшити, Хин, Руджери, Эдерсон, Де Рон, Пашалич, Копмейнерс, Скамакка, Де Кетеларе (Миранчук 89).



Предупреждения: Хин, Руджери.