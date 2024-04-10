"Брентфорд" готов продать Тоуни за 30-40 млн. фунтов

"Брентфорд" готов продать нападающего Айвена Тоуни всего за 30-40 миллионов фунтов грядущим летом.

И хотя на словах боссы "Брентфорда" выражают желание сохранить Тоуни, контрактная ситуация Айвена не оставляет им выбора.



После окончания этого сезона у Тоуни останется только 12 месяцев по действующему контракту, а значит "Брентфорд" будет вынужден продать Айвена, чтобы не лишиться его через год бесплатно.



В предыдущие месяцы медиа озвучивали различный ценник за Тоуни, а главный тренер "пчел" Томас Франк и вовсе однажды заявил, что 28-летний игрок сборной Англии стоит 100 млн. фунтов.



Однако Sky Sport Germany, ссылаясь на свои источники, утверждает, что реалистично "Брентфорд" надеется выручить только 30-40 млн. фунтов за Тоуни.



К Тоуни, который вернулся после восьмимесячной дисквалификации в январе и с тех пор забил четыре гола и отдал одну результативную передачу, существует большой интерес из Англии.



Сообщается, что "Вест Хэм" уже сделал запрос насчет Тоуни, а "Челси" и "Арсенал" пока только внимательно наблюдают.