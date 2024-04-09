Майкл Эдвардс готов отпустить Салаха в Саудовскую Аравию

Исполнительный директор по футболу компании FSG Майкл Эдвардс готов дать добро на переезд нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.

Как сообщает HITC в эксклюзивном материале, Салах является целью номер один для боссов саудовской лиги на летнее трансферное окно.



Саудиты не просто уверены в приобретении Салаха, но и надеются достичь принципиальной договоренности насчет перехода Мохамеда до открытия окна.



Наиболее вероятным пристанищем Салаха среди саудовских клубов является "Аль-Иттихад", который еще прошлым летом был готов заплатить 150 миллионов фунтов за Мохамеда, однако тогда "Ливерпуль" заблокировал уход своей звезды.



В июне Салах справит свое 32-летие и окажется на пороге заключительных 12 месяцев по своему контракту с "Ливерпулем", поэтому Эдвардс готов отпустить Мохамеда в Саудовскую Аравию, чтобы вырученные деньги инвестировать назад в состав при новом главном тренере.