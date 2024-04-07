Легенда "Арсенала" Пол Мерсон дал прогноз на исход чемпионской гонки Премьер-Лиги этого сезона.

По мнению Мерсона, соперничество "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" является лучшей чемпионской гонки, что когда-либо видела Премьер-Лиги. Из этих трех команд Пол отдает предпочтение подопечным Юргена Клоппа.



"Я бы сказал, это лучшая чемпионская гонка, что мы когда-либо видели. В ней участвуют три команды за месяц до конца".



"Если вы остановите 100 людей на улице и спросите их, кто станет чемпионом, то голоса распределятся в соотношении 30-30-40".



"Борьба такая упорная, но все может очень быстро измениться. Если одна команда оступится, для нее все может закончиться. Давление зашкаливает. В данный момент я чувствую, что это будет "Ливерпуль", — сообщил Мерсон Sky Sports.