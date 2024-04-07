Мерсон дал прогноз на исход чемпионской гонки

Пол Мерсон Легенда "Арсенала" Пол Мерсон дал прогноз на исход чемпионской гонки Премьер-Лиги этого сезона.

По мнению Мерсона, соперничество "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" является лучшей чемпионской гонки, что когда-либо видела Премьер-Лиги. Из этих трех команд Пол отдает предпочтение подопечным Юргена Клоппа.

"Я бы сказал, это лучшая чемпионская гонка, что мы когда-либо видели. В ней участвуют три команды за месяц до конца".

"Если вы остановите 100 людей на улице и спросите их, кто станет чемпионом, то голоса распределятся в соотношении 30-30-40".

"Борьба такая упорная, но все может очень быстро измениться. Если одна команда оступится, для нее все может закончиться. Давление зашкаливает. В данный момент я чувствую, что это будет "Ливерпуль", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Мерсон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. gunars 07.04.2024 16:58 # gunars
    Если одна команда оступится, для нее все может закончиться. В данный момент я чувствую, что это будет "Ливерпуль", — сообщил Мерсон Sky Sports.

    Источник: http://fapl.ru/posts/106876/?c=1

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  2. sean-dyche18plus 07.04.2024 16:51 # sean-dyche18plus
    Мерсон: "У "Челси" нет ни шанса против "Виллы"

    Источник: http://fapl.ru/posts/105685/

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  3. ganinilyha 07.04.2024 16:10 # ganinilyha
    Почему-то все ставят на наименее стабильную по ходу сезона команду

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