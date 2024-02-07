Мерсон: "У "Челси" нет ни шанса против "Виллы"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что у "Челси" нет ни шанса пройти "Астон Виллу" в Кубке Англии.

В среду вечером "Челси" проведет переигровку матча 4-го раунда Кубка Англии, сразившись на выезде с "Виллой".



К матчу на "Вилла Парк" "Челси" подходит на фоне поражений 2:4 от Вулверхэмптона" и 4:1 от "Ливерпуля", и Мерсон просто не верит, что в таком состоянии "синие" смогут одержать победу в Бирмингеме.



"Они плохо сыграли против "Ливерпуля", но против "Вулверхэмптона" — еще хуже. Не хочу проявить неуважение к "волкам", но проиграть дома со счетом 2:4 — это недопустимо для "Челси".



"Я начал болеть за "Челси" в возрасте пяти лет. Мой первый матч был 50 лет назад. И я не могу вспомнить, чтобы нас обыгрывали два раза подряд, забивая по четыре гола, когда я рос, хотя "Челси" не был великолепен в то время. В этой команде слишком много игроков, которые недостаточно хороши".



"Челси" не является командой. Я не знаю, каким составом они сыграют в среду вечером против "Астон Виллы". Ты знаешь, что "Арсенал" или "Ливерпуль" сделали бы одно-два изменения, но в случае с "Челси" ты просто не знаешь, каким будет их состав".



"У Маурисио Почеттино слишком много вариантов, но у него не слишком много хороших игроков. В центре поля у них есть Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо — два игрока, которые стоили свыше 200 миллионов фунтов. За такую цену они должны диктовать игру".



"Я не могу поверить, что с ними случилось и как быстро. "Челси" был одной из команд топ-уровня. Страшно подумать, как долго они не проигрывали дома".



"Я не дам "Челси" ни шанса в среду вечером, ни единого шанса. Это не может быть правильно. Когда я последний раз говорил такое, будучи фанатов "Челси"? Несколько лет назад это у другой команды не было бы ни шанса против "Челси". Каждый будет удивлен, если они вдруг обыграют "Виллу".



"Коул Палмер может сотворить какое-нибудь чудо и принести им победу, но это лишь скроет трещины", — сообщил Мерсон Sky Sports.