Гвардиола призвал "Сити" не терять концентрацию на Премьер-Лиге

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду не терять концентрацию на Премьер-Лиге из-за приближения полуфинала Лиги Чемпионов против "Реала".

Уже в следующий вторник "Сити" сыграет в Мадриде первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, но перед этим "горожан" ждет выезд к "Кристал Пэлас" в субботу.



Гвардиола хочет, чтобы его команда должным образом настроилась на матч на "Селхерст Парк", потому что любая потеря очков может быть чревата выбыванием из чемпионской гонки Премьер-Лиги.



"Если честно, опережай мы вторую команду Премьер-Лиги на 18 очков, оба моих глаза были бы обращены на Мадрид, но это не тот случай".



"Мы третьи, мы не так далеки от вершины Премьер-Лиги, но если мы потеряем очки, завоевать титул будет почти невозможно".



"Мы должны выиграть этот матч (против "Пэлас"), а дальше у нас будет время — не на восстановление, но на подготовку. Поэтому мне особо некогда было смотреть за "Реалом".



"Борьба за титул Премьер-Лиги ведется девять или 10 месяцев, так почему я должен отвлекаться от нее сейчас, перед этим важным матчем против "Пэлас", когда мы так близки?" — цитирует Гвардиолу The Independent.