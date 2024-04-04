Премьер-Лига готова отказаться от снятия очков с за нарушения ФФП

Премьер-Лига готова отказаться от снятия очков со своих клубов за нарушения правил финансового фейр-плей, взамен введя "налог на роскошь" по примеру НБА.

Ранее в этом сезоне Премьер-Лига наказал "Эвертон" и "Ноттингем Форест" снятием шести и четырех очков, соответственно, за нарушение ФФП, а конкретно — за превышение установленного лимита убытка за трехлетний период.



Другие клубы Премьер-Лиги оказались настолько испуганы возможными санкциями, что это вылилось в одно из самых скучных зимних трансферных окон за последние годы.



В преддверии летнего трансферного окна существуют опасения, что английские клубы больше не смогут приглашать лучших игроков в мире ввиду финансовых ограничений, а это угрожает лишить Премьер-Лигу статуса лучшей лиги мира.



По информации Daily Mail, сразу 17 клубов из 20 склоняются к тому, чтобы на запланированном собрании в конце июня проголосовать за совершенно новую систему, хотя для ее принятия будет достаточно и 14 голосов.



Новая система позволит клубам — при желании — тратить больше разрешенного, но не ценой снятия очков, а ценой денежных штрафов, которые будут собираться в специальный фонд.



Получать деньги из этого фонда смогут клубы Премьер-Лиги, которые соблюдают правила ФФП, а также клубы Футбольной Лиги, которые находятся в тяжелой экономической ситуации.