Премьер-Лига готова отказаться от снятия очков с за нарушения ФФП

Эвертон Премьер-Лига готова отказаться от снятия очков со своих клубов за нарушения правил финансового фейр-плей, взамен введя "налог на роскошь" по примеру НБА.

Ранее в этом сезоне Премьер-Лига наказал "Эвертон" и "Ноттингем Форест" снятием шести и четырех очков, соответственно, за нарушение ФФП, а конкретно — за превышение установленного лимита убытка за трехлетний период.

Другие клубы Премьер-Лиги оказались настолько испуганы возможными санкциями, что это вылилось в одно из самых скучных зимних трансферных окон за последние годы.

В преддверии летнего трансферного окна существуют опасения, что английские клубы больше не смогут приглашать лучших игроков в мире ввиду финансовых ограничений, а это угрожает лишить Премьер-Лигу статуса лучшей лиги мира.

По информации Daily Mail, сразу 17 клубов из 20 склоняются к тому, чтобы на запланированном собрании в конце июня проголосовать за совершенно новую систему, хотя для ее принятия будет достаточно и 14 голосов.

Новая система позволит клубам — при желании — тратить больше разрешенного, но не ценой снятия очков, а ценой денежных штрафов, которые будут собираться в специальный фонд.

Получать деньги из этого фонда смогут клубы Премьер-Лиги, которые соблюдают правила ФФП, а также клубы Футбольной Лиги, которые находятся в тяжелой экономической ситуации.




Метки Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2024 17:00

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  1. vinnipooh 04.04.2024 17:34 # vinnipooh
    Марина Грановская помогает «Челси» избежать наказания за желание — тратить больше разрешенного, но не ценой снятия очков, а ценой денежных штрафов, которые будут собираться в специальный фонд.

    Источник: http://fapl.ru/posts/106817/

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  2. ruchinski 04.04.2024 17:24 # ruchinski
    Шо очки снимать бред, шо этот фонд.
    Можно просто ввести обязательное страхование от банкротства, когда баланс минусовой и все, трать сколько душе угодно.

    А так зажали бедный Ньюкасл, ща тима вообще посыпится...

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  3. noi39 04.04.2024 17:03 # noi39
    Мс теперь точно ни чего не угрожает.

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