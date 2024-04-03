"Юнайтед" может позвать Маккенну на место Тен Хага

"Манчестер Юнайтед" проявляет "конкретный интерес" к главному тренеру "Ипсвича" Кирану Маккенне.

Будущее нынешнего наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага находится под большим вопросом, и слухи о возможном увольнении голландского специалиста только усилились после того, как сэр Джим Рэткифф стал совладельцем клуба с "Олд Траффорд".



Ранее среди возможных сменщиков Тен Хага назывались Гарет Саутгейт и Роберто Де Дзерби, однако Football Insider утверждает, что на самом деле "Юнайтед" помышляет о приглашении человека, который уже имеет опыт работы в клубе.



Речь о 37-летнем Маккенне, который в свое время ассистировал в "Юнайтед" Олег Гуннару Сульшеру и Ральфу Рангнику, в декабре 2021 отправившись тренировать "Ипсвич".



Уже в своем первом полном сезоне при североирландском рулевом "Ипсвич" повысился в классе из Лиги Один, а прямо сейчас "трактористы" лидируют в Чемпионшипе.



Столь впечатляющие успехи начинающего тренера, а также его связь с "Юнайтед" делают Маккенну серьезным кандидатом на замену Тен Хагу, если до увольнения Эрика, конечно, дойдет.