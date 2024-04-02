Мойес призвал фанатов "Вест Хэма" поддержать Филлипса

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес призвал фанатов своего клуба поддержать полузащитника Калвина Филлипса.

После перехода из "Манчестер Сити" на правах аренды в январе Филлипс ошибается почти в каждом сыгранном матче.



Например, в минувшую субботу Филлипс, появившись на замену во втором тайме против "Ньюкасла", стал виновником назначения пенальти в ворота "Вест Хэма", а также поучаствовал в победном голе "сорок". В результате "молотобойцы" проиграли матч, в котором вели с перевесом в два мяча (4:3).



После матча на "Сент-Джеймс Парк" 28-летний англичанин только усугубил свое положение, показав болельщикам "Вест Хэма" средний палец, однако Мойес призывает фанатов сменить гнев на милость.



"Нам нужно, чтобы наши фанаты оказывали всем нашим игрокам необходимую поддержку. Калвин — человеческое создание, и ему нужна поддержка и нужно, чтобы люди помогли ему. Это мы и будем делать".



"Калвин — действительно хороший игрок, и я верю, что он все еще сможет принести пользу за время, что мы проведем вместе", — цитирует Мойеса BBC.