Де Дзерби — кандидат номер один "Баварии"

Роберто Де Дзерби из "Брайтона" стал ведущим кандидатом на роль следующего главного тренера "Баварии".

"Бавария" еще в феврале анонсировала расставание с Томасом Тухелем в конце сезона, после чего нацелилась на Хаби Алонсо из "Байера".



Однако на прошлой неделе Алонсо объявил, что останется в "Байере" на следующий сезон, и The Times утверждает, что теперь фаворитом на замену Тухелю является Де Дзерби.



Макс Эберль, недавно присоединившийся к "Баварии" в качестве спортивного директора, является большим поклонником Де Дзерби, который может быть выкуплен у "Брайтона" за 12-13 миллионов фунтов грядущим летом, и уже наводит справки насчет того, заинтересован ли 44-летний итальянец в работе в Германии.



Помимо Де Дзерби, "Бавария" также задумывается о возвращении Юлиана Нагельсманна, уволенного в марте 2023, и о приглашении экс-наставника "Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника.