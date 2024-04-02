Де Дзерби — кандидат номер один "Баварии"
Роберто Де Дзерби из "Брайтона" стал ведущим кандидатом на роль следующего главного тренера "Баварии".
"Бавария" еще в феврале анонсировала расставание с Томасом Тухелем в конце сезона, после чего нацелилась на Хаби Алонсо из "Байера".
Однако на прошлой неделе Алонсо объявил, что останется в "Байере" на следующий сезон, и The Times утверждает, что теперь фаворитом на замену Тухелю является Де Дзерби.
Макс Эберль, недавно присоединившийся к "Баварии" в качестве спортивного директора, является большим поклонником Де Дзерби, который может быть выкуплен у "Брайтона" за 12-13 миллионов фунтов грядущим летом, и уже наводит справки насчет того, заинтересован ли 44-летний итальянец в работе в Германии.
Помимо Де Дзерби, "Бавария" также задумывается о возвращении Юлиана Нагельсманна, уволенного в марте 2023, и о приглашении экс-наставника "Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника.
02.04.2024 07:00
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