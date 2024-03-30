"Брентфорд" готов отпустить Тоуни на своих условиях

Технический директор "Брентфорда" Ли Дайкс подтвердил, что его клуб готов отпустить нападающего Айвена Тоуни на своих условиях.

После окончания этого сезона у Тоуни останется только 12 месяцев по контракту, и Айвен не скрывает своих амбиций играть за топ-клуб.



Однако Дайкс считает, что Тоуни все еще может остаться в "Брентфорде". А если Айвен и уйдет, то "пчелы" должны будут получить хорошую компенсацию за 28-летнего игрока сборной Англии.



"Ну, мы должны быть честны и открыты с собой, как это было в случае с Давидом Райей прошлым летом. Мы подписали игроков, мы честны с ними, а они честны с нами насчет того, что однажды может наступить время, чтобы им уйти от нас на более высокий уровень".



"Айвен в похожей ситуации, как был Давид. Его амбиции заключаются в том, чтобы играть на высоком уровне, и это нормально, но очевидно, что это должно случиться на условиях "Брентфорда". Мы как селекционный департамент, включая меня, должны обеспечить это".



"Я просто должен быть готов к ситуации, когда нам, возможно, придется кого-нибудь пригласить в случае ухода Айвена из клуба, но также возможна ситуация, при которой Айвен останется в клубе, и именно этого все мы хотим. Мы хотим, чтобы Айвен остался в клубе и играл в Премьер-Лиге за "Брайтон" ближайшие годы", — цитирует Дайкса Football.London.