Лейндерс — фаворит на роль следующего главного тренера "Аякса"

Пеп Лейндерс, ассистент Юргена Клоппа в "Ливерпуле", является фаворитом на роль следующего главного тренера "Аякса".

Ранее Лейндерс уже подтвердил, что покинет "Ливерпуль" вместе с Клоппом в конце сезона. Но если Юрген собирается отдохнуть от футбола, то Пеп может вскоре взяться за новую работу.



В данный момент "Аякс" находится в поисках нового рулевого, завершая этот сложный для себя сезон при временщике Джоне Ван 'т Схипе.



Лейндерс уже имеет опыт самостоятельной работы, в 2018 году ненадолго отлучившись в голландский НЕК. Пеп не смог вывести клуб из Неймегена в Эредивизию через плей-офф и предпочел вернуться в "Ливерпуль".



Как отмечает The Telegraph, в случае своего назначения в "Аяксе" 41-летний голландец воссоединится с бывшим капитаном "Ливерпуля" Джорданом Пикфордом.