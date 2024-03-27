Лейндерс — фаворит на роль следующего главного тренера "Аякса"

Пеп Лейндерс Пеп Лейндерс, ассистент Юргена Клоппа в "Ливерпуле", является фаворитом на роль следующего главного тренера "Аякса".

Ранее Лейндерс уже подтвердил, что покинет "Ливерпуль" вместе с Клоппом в конце сезона. Но если Юрген собирается отдохнуть от футбола, то Пеп может вскоре взяться за новую работу.

В данный момент "Аякс" находится в поисках нового рулевого, завершая этот сложный для себя сезон при временщике Джоне Ван 'т Схипе.

Лейндерс уже имеет опыт самостоятельной работы, в 2018 году ненадолго отлучившись в голландский НЕК. Пеп не смог вывести клуб из Неймегена в Эредивизию через плей-офф и предпочел вернуться в "Ливерпуль".

Как отмечает The Telegraph, в случае своего назначения в "Аяксе" 41-летний голландец воссоединится с бывшим капитаном "Ливерпуля" Джорданом Пикфордом.


Метки Аякс, Лейндерс, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2024 22:00

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  1. webfoot 27.03.2024 22:10 # webfoot
    Как отмечает The Telegraph, в случае своего назначения в "Аяксе" 41-летний голландец воссоединится с бывшим капитаном "Ливерпуля" Джорданом Пикфордом.

    Источник: http://fapl.ru/posts/106666/?c=1

    (ответить)

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