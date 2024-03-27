Гвардиола, вероятно, покинет "Сити" в следующем году

Хосеп Гвардиола с высокой вероятностью покинет должность главного тренера "Манчестер Сити" в конце следующего сезона.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года, и это оказался самый успешный период в истории "горожан", которые при Хосепе выиграли пять титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.



Гвардиола никогда так долго не оставался в одном клубе, тренируя "Барселону" на протяжении четырех сезонов и "Баварию" на протяжении трех.



Контракт Гвардиолы истекает в конце сезона 2024/25, и Football Insider, ссылаясь на хорошо осведомленные источники, утверждает, что 53-летний каталонец решил последовать примеру Юргена Клоппа из "Ливерпуля", сделав паузу от футбола.



Примечательно, что именно к концу сезона 2024/25 Премьер-Лига может вынести вердикт в отношении "Сити" по 115 нарушениям правил финансового фейр-плей.