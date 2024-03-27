Гвардиола, вероятно, покинет "Сити" в следующем году
Хосеп Гвардиола с высокой вероятностью покинет должность главного тренера "Манчестер Сити" в конце следующего сезона.
Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года, и это оказался самый успешный период в истории "горожан", которые при Хосепе выиграли пять титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.
Гвардиола никогда так долго не оставался в одном клубе, тренируя "Барселону" на протяжении четырех сезонов и "Баварию" на протяжении трех.
Контракт Гвардиолы истекает в конце сезона 2024/25, и Football Insider, ссылаясь на хорошо осведомленные источники, утверждает, что 53-летний каталонец решил последовать примеру Юргена Клоппа из "Ливерпуля", сделав паузу от футбола.
Примечательно, что именно к концу сезона 2024/25 Премьер-Лига может вынести вердикт в отношении "Сити" по 115 нарушениям правил финансового фейр-плей.
27.03.2024 09:00
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вот бы я удивился если бы он в Италию попёрся в Ювентус
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Лучший тренер апл в 21 веке.
КОРОЛЬ!!!
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Примечательно, что именно к концу сезона 2024/25 Премьер-Лига может вынести вердикт в отношении "Сити" по 115 нарушениям правил финансового фейр-плей.
Источник: http://fapl.ru/posts/106653/
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В 25-ом в годичный отпуск и в 26-ом после ЧМ в сборную Англии - вот было бы здорово!
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