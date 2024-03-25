Эшли Коул введен в Зал славы Премьер-Лиги

Эшли Коул Бывший левый защитник "Челси" и "Арсенала" Эшли Коул был введен в Зал славы Премьер-Лиги.

За 15 сезонов в двух лондонских клубах Коул сыграл 385 матчей в рамках Премьер-Лиги, забив 15 голов, отдав 31 результативную передачу и оформив 147 "клин-шитов".

Коул заслужил репутацию одного из лучших крайних защитников в истории английского первенства и был частью команды "Непобедимых" "Арсенала", которая прошла сезон 2003/04 без единого поражения в Премьер-Лиге.

Помимо того легендарного сезона, Коул становился чемпионом Премьер-Лиги еще один раз с "Арсеналом", а также один раз с "Челси".

За свою карьеру Коул, дебютировавший в Премьер-Лиге в 2000 году и сыгравший свой последний матч здесь в 2014, также поиграл за "Рому", "ЛА Гэлакси" и "Дерби".

43-летний англичанин стал 22-м членом Зала славы, первым его пополнив в 2024 году.

"Для меня честь присоединиться к "Залу славы" Премьер-Лиги. Получить такую награду по итогам своей карьеры — это почетно и приятно".

"На протяжении своей карьере я лишь старался изо всех сил и старался, чтобы было достаточно хорошо. Ты движешься день за днем и матч за матчем. Будучи молодым парнем, ты никогда не можешь мечтать ни о чем таком и просто делаешь это из любви к футболу".

"Я поиграл за великолепные клубы с невероятными фанатами. Я навсегда сохранил удивительные воспоминания о завоевании трофеев с моим родным "Арсеналом" и с "Челси".

"Это эмоциональный момент, потому что было вложено много работы. Для меня честь оказаться в компании игроков вроде Алана Ширера, Тьерри Анри, Дидье Дрогба и Рио Фердинанда по Залу славы", — сообщил Коул.

Эшли Коул


Метки Арсенал, Коул, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 25.03.2024 16:29 # alexomck
    Хороший защ, но рано закончил с футболом, когда покинул Арсенал.

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  2. mufc1994 25.03.2024 16:07 # mufc1994
    В зал секса

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  3. lavrov-ynwa 25.03.2024 16:06 # lavrov-ynwa
    Делюсь с вами секретной информацией, хохлы. Российская ядерка уже стоит на готове, в ожидании часа. Ждите, осталось недолго.

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  4. skydreams 25.03.2024 15:27 # skydreams
    колбасные фейки ебанулись окончательно и бесповоротно. вот что боление за колбасопуль с людьми делает... ужас

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  5. medvedev-ynwa 25.03.2024 15:24 # medvedev-ynwa
    Генеральная репетиция Парада Победы состоится 5 мая, сообщили в Кремле.

    Как ранее заявил Шойгу, в параде Победы на Красной площади примут участие более 9 тыс. человек и 75 единиц техники, а также авиация.

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  6. fiezzo 25.03.2024 15:23 # fiezzo
    К мажорам киевским пробную ракету пустили


    Россия
    Путин
    Ливерпуль

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  7. lavrov-ynwa 25.03.2024 15:18 # lavrov-ynwa
    Бледная тень Эндрю Робертсона

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  8. chikatilo-ynwa 25.03.2024 15:17 # chikatilo-ynwa
    Помню его по игре за лондонский Арсенал. Жаль, что так быстро завязал с футболом, уйдя из этого великого клуба.

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  9. marsimonyan-lfc 25.03.2024 15:15 # marsimonyan-lfc
    Легенда Арсенала!

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  10. visarionovich007 25.03.2024 15:14 # visarionovich007
    Выражаю благодарность управляющему данным футбольным предприятием за то, что унизил товарищей поддерживающих чукотси, выбрав именно эту фотографию

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  11. medvedev-ynwa 25.03.2024 15:10 # medvedev-ynwa
    Нигер, который погнался за баблом в членси. Сейчас бы не затерялся в этом крысятнике.

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  12. medvedev-ynwa 25.03.2024 15:09 # medvedev-ynwa
    О существовании этой мразоты уже все забыли.

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  13. kagawa 25.03.2024 15:07 # kagawa
    Лучшая крыса XXI века

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  14. thegodfather 25.03.2024 15:01 # thegodfather
    легенда ЧОЛСИ

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