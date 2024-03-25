Эшли Коул введен в Зал славы Премьер-Лиги

Бывший левый защитник "Челси" и "Арсенала" Эшли Коул был введен в Зал славы Премьер-Лиги.

За 15 сезонов в двух лондонских клубах Коул сыграл 385 матчей в рамках Премьер-Лиги, забив 15 голов, отдав 31 результативную передачу и оформив 147 "клин-шитов".



Коул заслужил репутацию одного из лучших крайних защитников в истории английского первенства и был частью команды "Непобедимых" "Арсенала", которая прошла сезон 2003/04 без единого поражения в Премьер-Лиге.



Помимо того легендарного сезона, Коул становился чемпионом Премьер-Лиги еще один раз с "Арсеналом", а также один раз с "Челси".



За свою карьеру Коул, дебютировавший в Премьер-Лиге в 2000 году и сыгравший свой последний матч здесь в 2014, также поиграл за "Рому", "ЛА Гэлакси" и "Дерби".



43-летний англичанин стал 22-м членом Зала славы, первым его пополнив в 2024 году.



"Для меня честь присоединиться к "Залу славы" Премьер-Лиги. Получить такую награду по итогам своей карьеры — это почетно и приятно".



"На протяжении своей карьере я лишь старался изо всех сил и старался, чтобы было достаточно хорошо. Ты движешься день за днем и матч за матчем. Будучи молодым парнем, ты никогда не можешь мечтать ни о чем таком и просто делаешь это из любви к футболу".



"Я поиграл за великолепные клубы с невероятными фанатами. Я навсегда сохранил удивительные воспоминания о завоевании трофеев с моим родным "Арсеналом" и с "Челси".



"Это эмоциональный момент, потому что было вложено много работы. Для меня честь оказаться в компании игроков вроде Алана Ширера, Тьерри Анри, Дидье Дрогба и Рио Фердинанда по Залу славы", — сообщил Коул.



