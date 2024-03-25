Грановская активно участвовала в махинациях "Челси" при Абрамовиче

Бывший директор "Челси" Марина Грановская принимала активное участие в финансовых махинациях лондонского клуба при бывшем владельце Романе Абрамовиче.

Еще в прошлом году благодаря громкому международному расследованию под названием Cyprus Confidential стало известно, что Абрамович тайным образом финансировал свой клуб через сеть офшорных компаний. Речь идет о секретных платежах на десяти миллионов фунтов.



Как сообщает The Guardian, большие вопросы у Премьер-Лиги, УЕФА и FA могут возникнуть и к Грановской, которую пресса однажды нарекла "самой могущественной женщиной в футболе".



Оказывается, Грановская, которая руководила "Челси" до продажи клуба в мае 2022, знала о некоторых транзакциях, включая платеж агенту экс-игрока "синих" Эдена Азара.



Более того, Грановская получила личную выгоду от связанных с Абрамовичем офшоров, помимо своей зарплаты в "Челси".



Например, Грановская получила заем на 7.5 млн. фунтов для покупки особняка в столице близ стадиона "Стэмфорд Бридж", а также платеж в размере 1.63 млн. фунтов "на финансовую, налоговую и юридическую экспертизу".



Утечка информации из офшоров Кипра позволяет сделать вывод, что Абрамович на протяжении более десятилетия платил связанным с "Челси" тренерам, скаутам и агентам в обход официальных документов, тем самым грубо пренебрегая правилами финансового фейр-плей. Некоторые из копий платежных поручений Грановская отправляла лично.