Грановская активно участвовала в махинациях "Челси" при Абрамовиче

Роман Абрамович и Марина Грановская Бывший директор "Челси" Марина Грановская принимала активное участие в финансовых махинациях лондонского клуба при бывшем владельце Романе Абрамовиче.

Еще в прошлом году благодаря громкому международному расследованию под названием Cyprus Confidential стало известно, что Абрамович тайным образом финансировал свой клуб через сеть офшорных компаний. Речь идет о секретных платежах на десяти миллионов фунтов.

Как сообщает The Guardian, большие вопросы у Премьер-Лиги, УЕФА и FA могут возникнуть и к Грановской, которую пресса однажды нарекла "самой могущественной женщиной в футболе".

Оказывается, Грановская, которая руководила "Челси" до продажи клуба в мае 2022, знала о некоторых транзакциях, включая платеж агенту экс-игрока "синих" Эдена Азара.

Более того, Грановская получила личную выгоду от связанных с Абрамовичем офшоров, помимо своей зарплаты в "Челси".

Например, Грановская получила заем на 7.5 млн. фунтов для покупки особняка в столице близ стадиона "Стэмфорд Бридж", а также платеж в размере 1.63 млн. фунтов "на финансовую, налоговую и юридическую экспертизу".

Утечка информации из офшоров Кипра позволяет сделать вывод, что Абрамович на протяжении более десятилетия платил связанным с "Челси" тренерам, скаутам и агентам в обход официальных документов, тем самым грубо пренебрегая правилами финансового фейр-плей. Некоторые из копий платежных поручений Грановская отправляла лично.


Метки Абрамович, Грановская, финансы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2024 19:00

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  1. largo-winch 25.03.2024 19:15 # largo-winch
    Более того, Грановская получила личную выгоду от связанных с Абрамовичем офшоров, помимо своей зарплаты в "Челси".

    Например, Грановская получила заем на 7.5 млн. фунтов для покупки особняка в столице близ стадиона "Стэмфорд Бридж", а также платеж в размере 1.63 млн. фунтов "на финансовую, налоговую и юридическую экспертизу

    Источник: http://fapl.ru/posts/106624/?c=1

    Ну и как это связано с Лондонской помойкой Чорли?

    (ответить)

  2. medvedev-ynwa 25.03.2024 19:01 # medvedev-ynwa
    Расформировать помойку

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