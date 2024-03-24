Канселу обрушился с критикой на "Сити"

Защитник "Барселоны" Жоау Канселу обрушился с критикой на "Манчестер Сити", которому он до сих пор принадлежит.

Согласно слухам, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола был недоволен реакцией Канселу, когда тот потерял место в стартовом составе "горожан" по ходу прошлого сезона.



Однако Канселу, который этот сезон проводит за "Баварию" на правах аренды, отвергает какие-либо претензии к себе и утверждает, что никогда не портил атмосферу в команде.



"Было сказано много лжи! Я никогда не был плохим партнером по команде для них — можете спросите Аке или Рико (Льюиса). У меня нет никакого комплекса превосходства или неполноценности по отношению к ним, но таково мнение тренера".



"Я остался, потому что то была неправда. Думаю, "Манчестер Сити" поступил со мной слегка неблагодарно, когда они сказали это, потому что на протяжении своих лет там я был очень важным игроком".



"Меня нельзя было упрекнуть в моей преданности клубу, фанатам, и я всегда старался изо всех сил. Помню, когда на мой дом напали и ограбили, на следующий день я сыграл против "Арсенала" на "Эмирейтс".



"Эти вещи невозможно забыть — я оставил свою жену и дочь одних дома, в ужасе. Люди запомнят только слова мистера Гвардиолы, который обладает гораздо большей властью, чем я, тогда как я предпочитаю держать язык за зубами".



"Некоторые вещи подтолкнули меня к тому, чтобы отправиться в аренду в "Баварию" в прошлом году. Я не жалею об этом, даже если "Сити" выиграл Лигу Чемпионов. Я чувствую, что сделал правильный выбор и отправился в клуб, который действительно хотел меня, даже если перед этим я продлил свой контракт. Это был клуб, который многое мне дал за шесть месяцев там", — сообщил Канселу A Bola.