Сунесс раскритиковал Тен Хага за отказ от Де Хеа и покупку Онана

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага за решение отказаться от Давида Де Хеа и купить Андре Онана.

Прошлым летом "Юнайтед" внезапно отозвал свое предложение для Де Хеа о новом контракте, позволив Давиду покинуть клуб свободным агентом.



На роль основного голкипера "Юнайтед" приобрел Онана из "Интера" за 47 миллионов фунтов, однако бывший подопечный Тен Хага по "Аяксу" производит весьма противоречивое впечатление в своем первом английском сезоне.



Сунесс считает, что у "Юнайтед" не было острой необходимости тратить целое состояние на голкипера, потому что другие позиции больше нуждались в усилении.



"У тебя нет бесконечного бюджета на траты. У тебя есть бюджет, с которым приходится работать. Но ты взял и потратил 70 миллионов фунтов на голкипера, потому что хочешь разыгрывать мяч от обороны".



"Нужно расставлять приоритеты. Нужно постараться укрепить те позиции, где тебе действительно требуются игроки. Разве им так уж отчаянно требовалось потратить эти деньги на голкипера, хотя они обладали Давидом Де Хеа — по-прежнему очень хорошим голкипером для "Манчестер Юнайтед"?



"Де Хеа по-прежнему был голкипером топ-уровня. Каждый голкипер будет совершать ошибки. Они потратили 70 миллионов фунтов на нового голкипера, но разве они хоть сколько-нибудь заметно изменили свою игру только благодаря тому, что Онана лучше действует с мячом в ногах? Эти деньги следовало потратить куда-нибудь еще и быть продуктивнее. Им селекционная политика довольно посредственна", — сообщил Сунесс talkSPORT.