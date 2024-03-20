Мама объяснила спад в игре Рэшфорда

Мама нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда объяснила спад у своего сына после блестящего прошлого сезона.

В этом сезоне Рэшфорд выглядит бледной тенью игрока, который в прошлой кампании наколотил 30 мячей за "Юнайтед".



По словам Мелани Майнард, мамы Рэшфорда, ее сын столкнулся с утратой близких людей, и это ударило по психологическому состоянию Маркуса.



"Маркус невероятным образом отыграл прошлый сезон, забив 30 голов и отдав 11 результативных передач, чем обеспечил себе новый контракт".



"После этого Маркус потерял второго самого важного человека в своей жизни — своего кузена Натана в ноябре. А годом ранее умер очень хороший друг семьи, Гарф, что стало большим ударом по нему. Это было чересчур для столь молодого парня".



"Маркус — насквозь свой для "Юнайтед" с малых лет. Он всегда хотел играть в футбол на профессиональном уровне за свой родной клуб. Он так упорно трудился".



"Он всегда считал, что ты добьешься своей цели, если будешь верить. Ему пришлось многим пожертвовать, чтобы оказаться там, где он находится сегодня", — сообщила Мелани The Times.